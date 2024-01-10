Muş\'ta Gençlik ve Spor Müdürü, İHA Muhabirini ziyaret etti

Muş'un Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı Muhabiri Fatih Çelik'i ziyaret ederek gününü kutladı. Gazeteciliğin ülke için önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Aktaş, "Gazeteciler, vatandaşların gözü, kulağı ve elidir. İhlas Haber Ajansı Muhabirimiz Fatih Çelik'in her zaman ve her yerde hiçbir fark gözetmeksizin müdürlüğümüzün yanında olması ile birlikte bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeni ile kendisini ziyaret ettik. Gazetecilik hayatı boyunca kendisine başarılar dileriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Fatih Çelik ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, ziyaret anısına Fatih Çelik'e hediye takdim etti. - MUŞ