Muş\'ta Kış Lastiği Hazırlıkları Başladı

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Muş'taki lastik satıcıları, 1 Aralık itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'ta birçok esnaf, kış lastiklerini stoklayarak araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklara başladı. Lastik satıcıları, kış aylarında güvenli sürüş için hayati önem taşıyan kış lastiklerinin, hem sürücüler hem de yol güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekerken, özellikle son günlerde artan talebe bağlı olarak, müşterilerine zamanında hizmet verebilmek amacıyla stoklarını yenilediklerini belirtti.

Kış lastiği alacak sürücülere, lastiklerin kaliteli ve mevsim şartlarına uygun olmasına dikkat etmelerini için uyaran Oto lastik ustası Yasin Tuğal, kış lastiklerinin ve kışlık bakımlarının yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Muş'ta kış şartları belli zaten. Kış hazırlığına şimdiden başladık. Kışlık lastiklerimizi getirdik. Mevsimin kış şartlarına göre Karın ne zaman yağacağı hiç belli olmaz. Zaten zorunlu olarak 1 Aralık tarihinde kış lastikleri takma zorunluluğu var. Bizde ona göre şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Ticari araçlar olsun diğer tüm araçlar olsun kış lastikleri takmak zorundalar. Muş'ta kar yağışları yoğun olduğu için, bizler erkenden hazırlığımıza başladık. Sürücüler de erkenden kışlık bakımlarını yapsalar hem bizler için de yoğunluk olmamış olur, hem de daha güvenli sürüşler için çok daha iyi olur" dedi. - MUŞ