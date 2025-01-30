Muş'ta Öğrencilere Kültür Gezisi - Son Dakika
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Muş'ta Öğrencilere Kültür Gezisi

Muş'ta, öğrenciler Tarihi Murat Köprüsü'nü keşfetti ve kültürel etkinliklerden faydalandı.

30.01.2025 17:45
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Muş'ta öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi

Öğrenciler, Tarihi Murat Köprüsü'nü keşfetti

MUŞ - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı" kapsamında Muş'ta yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler için özel bir kültür gezisi düzenlendi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten gençlik merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Gezi kapsamında Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi ziyaret edilirken, öğrencilere bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, tarihi köprüyü yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulurken, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Gezi sonrası kitap kafeye geçen öğrenciler burada soba başında Gençlik Lideri Bülent Çakı'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde zeka oyunları oynadı.

Gençlerin sosyalleşmesi ve kültürel mirasa sahip çıkması adına bu tür gezilerin önemine dikkat GSB Gençlik Lideri Bülent Çakı, programın ilerleyen günlerde farklı etkinliklerle devam edeceğini belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başlattığımız 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı' kapsamında gezi düzenledik. Çocuklarımızla birlikte Tarihi Murat Köprüsü'nü gezdik, çocukların mutluğuna ortak olduk. Çocuklarımızın kendi tarihlerini ve kültürlerini öğrenmeleri için çeşitli programlar yapıyoruz. Bu gezi de bu programlarımızdan bir tanesi oldu" dedi.

Öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel gezilerin devam etmesini istediklerini belirtti. Öğrencilerden Sema Çelik, "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı kapsamında Murat Köprüsü'ne düzenlenen geziye katıldık, bizim için çok iyi oldu. Tarihi Murat Köprüsü çok güzel bir yer. 15 tatilde bu kulübe katıldığım için çok keyif aldım. Herkesin buraya gelmesini öneriyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Sahra Okur ise düzenlenen gezinin kendileri için çok güzel geçtiğini ifade ederek, "GSB Gençlik Kış Kulübü Programına katıldım. Bugün Tarihi Murat Köprüsü'ne geldik. Burada arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. 15 tatilimiz çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Öğrencilere Kültür Gezisi - Son Dakika

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