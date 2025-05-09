Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Muş'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Muş\'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Muş'ta jandarma ekipleri, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi vererek trafik bilincini artırdı.

09.05.2025 13:37
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Muş'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, çocuklara trafik kuralları hakkında kapsamlı bir eğitim verdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı çalışmalarını yürüten Trafik Jandarma ekipleri, "Kara Yolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçidi ve üst geçitlerin kullanımı, hemzemin geçitlerde dikkat edilmesi gereken kurallar gibi temel trafik konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak hem bilgilendirici hem de keyifli bir etkinlik sunuldu.

Trafik bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve Vekili Yarbay Ünal Yağmurkaya, 4-11 Mayıs tarihleri arasında her yıl Trafik Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Yarbay Yağmurkaya, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan tüm ilköğretim okulları, ortaokullar ve liseleri hedef kitle olarak belirlediklerini ve bu kapsamda çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Önceliğimiz, uyulması gereken trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak. Bu doğrultuda şu ana kadar ilkokul ve ortaokul seviyesinde toplam 750 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimize trafik kurallarının ne olduğu, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Ayrıca bölgemizdeki liselerde de konferans salonlarında seminerler düzenleyerek Trafik Haftası'nı hep birlikte kutlamaya çalışıyoruz. Çocuklardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz; büyük bir heyecan var ve kurallara uyma konusunda ortak bir bilinç gelişiyor" dedi.

Murat Gören Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Rumeysa Gonca ise, çocukların ilk defa jandarma aracına bindiklerini ve bu durumun onları çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bizler de öğrencilerimize trafikle ilgili konuları derslerde anlatıyoruz ancak burada uygulamalı ve ayrıntılı bir şekilde görme fırsatı buldular. Ayrıca araçlara binerek sirenleri tanıdılar, çeşitli trafik kuralları da jandarma ekipleri tarafından öğretildi" şeklinde konuştu.

Etkinliklere katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Öğrenci Hüsna Arslan, "Bugün jandarma ağabeylerimiz bize hediyeler verdi. Sürücülükle ilgili bilgiler öğrettiler. Jandarma aracına bindik, bize çeşitli aletleri gösterdiler. Hepimiz çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın jandarma!" ifadelerini kullandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası boyunca benzer etkinliklerle öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürecek. Program sonunda çocuklar, okulda öğretmenlerinin yardımı ile yaptıkları karanfilleri trafik jandarma abilerine vererek teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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