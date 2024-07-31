Muş'ta yüzlerce kişi Haniye için yürüdü - Son Dakika
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Muş'ta yüzlerce kişi Haniye için yürüdü

Muş\'ta yüzlerce kişi Haniye için yürüdü

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Muş'ta yüzlerce kişi bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, yaşananları kınayan ve İsrail'in saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı ve basın açıklaması yaptı.

31.07.2024 23:23
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Muş'ta yürüyüş düzenlendi.

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı yürüyüşte, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin (58) İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikastta hayatını kaybetmesinden dolayı yüzlerce kişi bir araya gelerek yaşananları kınadı.

Muş'ta Kent Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı. Akşam namazı sonrasında Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan Muş Peygamber Sevdalıları Platformu Başkanı Cesim Yılmaz, "Katil İsrail'in alçakça saldırılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş, arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak. Dün asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Haniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el-Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı. İsmail Haniye, 3 oğlunun, 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, iman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biriydi. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin! Onlar diridirler' diyor ya Rabbimiz, bizler de işittik ve itaat ettik diyoruz. Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir" dedi.

Yılmaz, "Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun. Katil İsrail'in alçakça saldırılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş 'arz-ı mevud' zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kent Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından yüzlerce kişi istasyon caddesinden Atatürk Çocuk Parkı önüne kadar slogan atarak yürüdü. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta yüzlerce kişi Haniye için yürüdü - Son Dakika

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