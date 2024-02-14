Muş Valisi Tarım Makineleri Üreten Esnafla Buluştu

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Muş Valisi Avni Çakır, kentin tarım ve hayvanlıkçılık memleketi olduğunu belirterek, bu anlamda tüm taleplere duyarlı olduklarını söyledi.

İncelemelerde bulunmak üzere Malazgirt'e gelen Vali Çakır, beraberindeki Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) Başkanı Abdullah Yoldaş ve TARMİSS Sitesi esnafı tarafından organize sanayi sitesi önünde karşılandı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve TARMİSS Başkanı Abdullah Yoldaş'dan sitedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, "Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'te tarım aletleri üreten esnafımıza çok değer veriyor ve çok önemsiyoruz. Malazgirt ilçemizdeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesindeyiz. Burada 12 adet iş yerimiz var ve buradaki iş yerlerimiz tarım makineleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmaları ile aynı kalitede ürün ve ekipman üretiyorlar. Bu anlamda buradaki esnaf arkadaşları ziyarete geldik. Arkadaşlarımızın bizden özellikle alt yapı ile alakalı bazı talepleri var. Arkadaşlarımızın, esnafımızın buradaki taleplerini de dinledik. İnşallah öncelikle buradaki alt yapı meselesini sezon başlar başlamaz hal edeceğiz. Daha sonra mülkiyetlik ile alakalı arkadaşların kendi aralarında varacakları uzlaşmalar doğrultusunda bakanlığımızın ilgili mercileri ile görüşüp nihayetlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Vali Çakır, Muş'un tarım ve hayvanlıkçılık memleketi olduğunu da belirterek, "Özellikle Malazgirt ve Bulanık'ta tabiri caizse bizim kompetan ilçelerimizdir. Bölgenin tarımda en güçlü ilçeleri ve bu anlamda bu alanda çok daha güçlü bir hale geleceğimizi ön gördüğümüzden tarım makinelerine çok daha fazla ihtiyaç duyacağımızda doğal olarak söyleyebiliriz ki bu anlamda arkadaşlarımızın burada daha kalıcı olması, daha geniş yatırım imkanını artırması noktasındaki taleplerini önemsiyoruz. İnşallah Malazgirt ve Bulanık'ı tarımda sadece Maş'ta değil, Doğu Anadolu Bölgesinin de en önde gelen ilçeleri haline getireceğiz. Bu anlamda arkadaşlarımızın tüm taleplerine duyarlıyız. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır ve beraberindeki heyet, daha sonra yeni yapılan otogarı, Malazgirt Belediyesini, ilçedeki esnafı da ziyaret ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

İlçe jandarma komutanlığı ziyaretinden sonra Sırtdüzü köyünde vefat eden Hacı Muhsin Kaya'nın taziyesine katılan Vali Çakır, daha sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ