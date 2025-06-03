Adıyaman Belediyesi ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) iş birliğiyle düzenlenen Musa Eroğlu konseri, müzikseverlere duygu dolu bir gece yaşattı.
Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Bir ömürlük türkü" programında, usta sanatçı Musa Eroğlu ve sanatçı Tuğba Hatun sahne aldı.
Mihriban, Halil İbrahim, Nalın Dilber ve Yollarına Kar mı Yağdı gibi eserleriyle izleyenleri hem geçmişe götüren hem de yüreklere dokunan Musa Eroğlu, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Salonu dolduran Adıyamanlılar, sanatçının söylediği her türküyü hep birlikte söyleyerek konserin coşkusuna ortak oldu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Musa Eroğlu Konseri Müzikseverlere Duygu Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?