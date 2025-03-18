MÜSİAD Gaziantep'te İftar Buluşması - Son Dakika
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MÜSİAD Gaziantep'te İftar Buluşması

MÜSİAD Gaziantep\'te İftar Buluşması

MÜSİAD Gaziantep, geleneksel iftar programında üyeleri ve protokol ile bir araya geldi.

18.03.2025 13:03
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MÜSİAD Gaziantep Şubesi geleneksel iftar programında üyeleri ve kent protokolüyle bir araya geldi.

İftar programına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi Mehmet Erdoğan, MÜSİAD Genel Merkez Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, çevre illerimizin MÜSİAD Şube Başkanları, il müdürleri, oda ve STK başkanları, üyeler, Hoşgör Fatih Kuran Kursu Külliyesi Hafız Öğrencileri, katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Ramazan ayının manevi atmosferinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bugün burada, toplumumuzun farklı kesimlerinden değerli misafirlerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunduğumuz bir zaman dilimi. Bu vesileyle, bu anlamlı iftar programına katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak, Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüldüğünü belirten Başkan Özdurdu, geçtiğimiz günlerde binden fazla vatandaşımızla iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Osmanlı'dan günümüze geleneksel bir dayanışma modeli olan Zimem Defteri uygulamasını 2016 yılından bu yana büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapatarak toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Programda güncel ekonomik gelişmelere de değinilerek, Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrar kazandığı, ihracat rakamlarının rekor seviyelere ulaştığı ve ülkemize olan güvenin yeniden tesis edildiği vurgulandı. Enflasyon ve fiyat istikrarı konularında atılması gereken adımların farkında olduklarını belirten Başkan Özdurdu, yatırım ortamının daha da güçleneceğine inandıklarını ifade etti.

Programın sonunda, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirmek adına tüm katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin en güzel anlarının yansıdığı bu kareler, dayanışma ruhunun güçlü bir simgesi oldu.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Furkan Özdurdu, katılımcılara teşekkür ederek, bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayır ve bereket getirmesini temenni etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD Gaziantep'te İftar Buluşması - Son Dakika

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