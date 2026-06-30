Zeytinköy Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinköy Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor

Zeytinköy Mahallesi\'nde içme suyu hatları yenileniyor
30.06.2026 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde özel arazilerden geçen içme suyu hatlarını, arızalara hızlı müdahale ve verimlilik için yol kenarı gibi kamusal alanlara taşıyarak yeniliyor. Çalışma, vatandaşların uzun süredir yaşadığı su kesintisi ve erişim sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Taşcağız mevkiinde vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen içme suyu hatlarını, arızalara müdahalede yaşanan güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla kamusal alanlara taşıyarak yeniliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde içme suyu hatlarının yenilenerek yaşanabilecek kesinti sürelerinin en aza indirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde devam ediyor. Çalışma kapsamında vatandaş arazisinden geçen eski hatlar yol kenarına alınarak yenileniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Taşçağız mevkiinde içme suyu altyapısını daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır vatandaşlara ait özel arazilerden geçen hatlar sık arızalara neden olurken, müdahale süreçlerinde hem erişim zorluğu yaşanıyor hem de tarım arazilerinde zarar riski oluşuyordu. Ayrıca hatlarda zamanla oluşan kireçlenme kaynaklı tıkanmalar da arızaların giderilmesini güçleştiriyordu. Bu kapsamda yürütülen çalışma ile içme suyu hatları yol ve kamusal alan güzergahına taşınarak daha erişilebilir bir altyapı oluşturuluyor. Böylece yenilenen hatlarda arızalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlanırken, sistemin işletme verimliliği artırılıyor.

Bölgede 2000 yılından itibaren yaşadığını belirten Zeytinköy Mahallesi sakini Mehmet Kurtoğlu, "Mahallemizde yıllardır içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle hatların özel arazilerden geçmesi ve bölgenin eğimli yapısı nedeniyle meydana gelen arızalara ulaşmak oldukça güç oluyor, su kayıpları uzun süre tespit edilemiyordu. Bu durum hem müdahaleyi geciktiriyor hem de özellikle hattın son noktasında olan bizleri daha fazla etkiliyordu. MUSKİ'nin ve muhtarımızın girişimleriyle yapılan çalışma sayesinde içme suyu hattı yol güzergahına alınıyor. Bu sayede arızalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek, patlak ve kaçakların tespiti kolaylaşacak. Hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de mahallemiz daha düzenli bir su hizmetine kavuşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e, MUSKİ çalışanlarına ve sahada emek veren tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle Sakini Yaşar Uzun eski hatların çapların yetersizliğinden bahsederek, "Eski borular hem eski hem çapları yetersizdi. Şebekeye gelen yüksek basınç nedeniyle borularda patlaklar meydana geliyor, evlerimizdeki tesisatlar zarar görüyordu. Bu durumu muhtarımıza ilettik. Ayrıca hatların arazilerin içinden geçmesi nedeniyle arıza olduğunda hem tarlalarımız zarar görüyor hem de ekipler müdahalede zorlanıyordu. Muhtarımızın girişimleriyle konu MUSKİ'ye ulaştırıldı ve gerekli değerlendirmeler yapılarak hat yol güzergahına alınma çalışmalarına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek, basınç kontrol altına alınarak sistem daha güvenli hale gelecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ'nin tüm yetkililerine ve sahada emek veren personele teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır yaşadığımız bu sorunların çözülmesinden memnunuz" diye vurguladı.

Mahallenin bulunduğu coğrafi yapının oldukça zor bir yapıda olduğunu söyleyen Zeytinköy Mahalle Muhtarı Güngör Uzun, "Mahallemizin yerleşim alanı, jeolojik yapısı nedeniyle yıllardır içme suyu konusunda sorunlar yaşıyor. Hatların özel mülkiyet alanlarından geçmesi, arızalara müdahaleyi zorlaştırırken tarım arazilerinde de zaman zaman zarara yol açıyordu. Ayrıca mevcut sistem yüksek basınca maruz kaldığı için sık sık patlak ve arızalar meydana geliyordu. MUSKİ'nin yürüttüğü çalışma ile içme suyu hattı yol güzergahına alınarak hem müdahale kolaylığı sağlanacak hem de basınç kontrol altına alınacak. Bu sayede arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek ve kayıp-kaçakların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ Genel Müdürlüğümüze, ilgili birimlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytinköy Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Başından vurulan kadın ağır yaralandı evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:21
Koreli turist İstanbul’da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:36
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 14:48:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeytinköy Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.