Zeytinköy Mahallesi\'nde içme suyu hatları yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Taşcağız mevkiinde vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen içme suyu hatlarını, arızalara müdahalede yaşanan güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla kamusal alanlara taşıyarak yeniliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde içme suyu hatlarının yenilenerek yaşanabilecek kesinti sürelerinin en aza indirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde devam ediyor. Çalışma kapsamında vatandaş arazisinden geçen eski hatlar yol kenarına alınarak yenileniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi Taşçağız mevkiinde içme suyu altyapısını daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır vatandaşlara ait özel arazilerden geçen hatlar sık arızalara neden olurken, müdahale süreçlerinde hem erişim zorluğu yaşanıyor hem de tarım arazilerinde zarar riski oluşuyordu. Ayrıca hatlarda zamanla oluşan kireçlenme kaynaklı tıkanmalar da arızaların giderilmesini güçleştiriyordu. Bu kapsamda yürütülen çalışma ile içme suyu hatları yol ve kamusal alan güzergahına taşınarak daha erişilebilir bir altyapı oluşturuluyor. Böylece yenilenen hatlarda arızalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlanırken, sistemin işletme verimliliği artırılıyor.

Bölgede 2000 yılından itibaren yaşadığını belirten Zeytinköy Mahallesi sakini Mehmet Kurtoğlu, "Mahallemizde yıllardır içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle hatların özel arazilerden geçmesi ve bölgenin eğimli yapısı nedeniyle meydana gelen arızalara ulaşmak oldukça güç oluyor, su kayıpları uzun süre tespit edilemiyordu. Bu durum hem müdahaleyi geciktiriyor hem de özellikle hattın son noktasında olan bizleri daha fazla etkiliyordu. MUSKİ'nin ve muhtarımızın girişimleriyle yapılan çalışma sayesinde içme suyu hattı yol güzergahına alınıyor. Bu sayede arızalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek, patlak ve kaçakların tespiti kolaylaşacak. Hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de mahallemiz daha düzenli bir su hizmetine kavuşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e, MUSKİ çalışanlarına ve sahada emek veren tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle Sakini Yaşar Uzun eski hatların çapların yetersizliğinden bahsederek, "Eski borular hem eski hem çapları yetersizdi. Şebekeye gelen yüksek basınç nedeniyle borularda patlaklar meydana geliyor, evlerimizdeki tesisatlar zarar görüyordu. Bu durumu muhtarımıza ilettik. Ayrıca hatların arazilerin içinden geçmesi nedeniyle arıza olduğunda hem tarlalarımız zarar görüyor hem de ekipler müdahalede zorlanıyordu. Muhtarımızın girişimleriyle konu MUSKİ'ye ulaştırıldı ve gerekli değerlendirmeler yapılarak hat yol güzergahına alınma çalışmalarına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek, basınç kontrol altına alınarak sistem daha güvenli hale gelecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ'nin tüm yetkililerine ve sahada emek veren personele teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır yaşadığımız bu sorunların çözülmesinden memnunuz" diye vurguladı.

Mahallenin bulunduğu coğrafi yapının oldukça zor bir yapıda olduğunu söyleyen Zeytinköy Mahalle Muhtarı Güngör Uzun, "Mahallemizin yerleşim alanı, jeolojik yapısı nedeniyle yıllardır içme suyu konusunda sorunlar yaşıyor. Hatların özel mülkiyet alanlarından geçmesi, arızalara müdahaleyi zorlaştırırken tarım arazilerinde de zaman zaman zarara yol açıyordu. Ayrıca mevcut sistem yüksek basınca maruz kaldığı için sık sık patlak ve arızalar meydana geliyordu. MUSKİ'nin yürüttüğü çalışma ile içme suyu hattı yol güzergahına alınarak hem müdahale kolaylığı sağlanacak hem de basınç kontrol altına alınacak. Bu sayede arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek ve kayıp-kaçakların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ Genel Müdürlüğümüze, ilgili birimlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA