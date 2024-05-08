Muşspor evinde hata yapmak istemiyor

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- Muş spor evinde hata yapmak istemiyor

MUŞ - TFF 3. Lig'in 4. Grup Play-off 2. Tur ilk maçında Tokat Belediye Plevne Spor'u 1-0 yenen Muşspor, evinde oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına başladı.

1071 spor kompleksinde bulunan antrenman sahasında Tokat Belediye Plevnespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde başlayan Muşspor ilk maçta forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise düz koşu, açma germe, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.

"Turu geçen taraf olacağız"

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muşspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, 2. tur ilk maçında deplasmanda galip geldiklerini hatırlatarak çok mutlu olduklarını söyledi. Ercümend Coşkundere, "Tokat'ta güzel bir galibiyet aldık. Şimdi inşallah kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamlarsak turu geçmiş olacağız. Onun için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi grup çalışmamız var. Yarın tüm takım halinde birlikte çalışacağız. İkinci yarıda inşallah turu geçen bir oyun oynayarak hem taraftarımızı, hem şehrimizi hem başkanımızı sevindiren bir skor alacağız. Turu geçeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk, düşüncemiz o. Zaten sezon başı bütün hedef bu yöndeydi" dedi.

"Şehir olarak kenetlenmiş durumdayız"

Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ise, ligi üçüncü bitirdiklerini söyledi. Muşspor'u bir üst lige çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Kürşat Duymuş, şöyle konuştu:

"Ligi 3. bitirdik. Burada oyuncu arkadaşlarımızın iyi performansı, taraflarımızın desteğiyle Bursa Yıldırım Spor'u eledik. Daha sonra Tokat'la 2. Tur ilk maçına çıktık ve galip gelerek avantaj yakaladık. Taraflarımızın desteğiyle inşallah aynı Bursa Yıldırım Spor'u oyuncu kardeşlerimizin özverisi, taraflarımızın desteğiyle eledik. Şehrimizdeki büyüklerimizin de desteğiyle inşallah bu turu da geçip ardından Sebahat'la rakip olmak istiyoruz. Şu anda takımın durumu iyi. Her şey yolunda. Sıkıntımız yok. Başkanımız Nevzat Kaya'nın ciddi anlamda desteği var. Her zaman yanımızda. Hocamız zaten gerektiği çalışmalara göre rakip takımların analizini yapıyor. Oyuncu kardeşlerimize maçla alakalı da ne kadar ciddi olması gerektiğini anlatıyor. Bizim hedefimiz Muşspor'u bir üst lige çıkarmak. Bütün çalışmalarımız o yönde. Şehir olarak kenetlenmiş durumdayız. Daha fazla kenetlenebiliriz. Cuma günü maça herkesi bekliyoruz. Gelsinler takımlarına destek olsunlar. Burada hem stadyumda hem de şehirde güzel bir sinerji oluşturalım. Bu sporu inşallah bir üst lige çıkartalım."

"İnşallah burada hep beraber sevineceğiz"

Tokat'ta oynanan ilk maçta yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan başarılı kaleci İlker Günay da, ikinci maçın hazırlarına başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hocamız gereken taktikleri, gereken konuşmaları bize yapıyor. Play-off ilk maçında biliyorsunuz burada Bursa Yıldırım'ı geçtik. İkinci turun ilk maçında Tokat gibi zorlu deplasmanda 1-0'lık skorla iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Takım halinde iyi hazırlanıyoruz. İyi motiveyiz. İkinci turun, ikinci maçında Tokatspor'u burada ağlayacağız. Allah nasip ederse turu geçip Sebat maçını bekleyeceğiz. Sebat maçından sonra finalde ikinci lige çıkmaya hedefliyoruz. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Tokat deplasmanında bizlerle oldular. Yağmur çamur demeden, kış demeden hep geldiler. Cuma günkü maçta bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Onlar bizim gücümüz. İnşallah burada hep beraber sevineceğiz."

"Takım içinde bir şampiyonluk havası var"

Tokat deplasmanında takımının galibiyet golünü atan başarılı orta saha oyuncusu Ahmet Abdullah Çakmak ise, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. Çakmak, "Takımın içinde bir şampiyonluk havası var diyebilirim. Ama çok da böyle erken konuşmak olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Çok iyi çalışıyoruz, hocamız da çok iyi çalıştırıyor bizi. Takımın içinde de gerçekten harika bir ortam var. Tokat maçında gol atmak bana nasip oldu. Yani öyle güzel bir takımız ki, kimin attığının kimin attırdığının çok bir önemi yok. Yeter ki kazanalım. Gönüllerimiz bir, kalbimiz bir. İnşallah her şey çok güzel olacak. Finali göreceğimizi düşünüyorum, inşallah. Taraftarlarımızdan da her şartta bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmadılar. Bu haftada artık tekrar maça bekliyoruz, bu haftada hissediyorum gol atacağım" diye konuştu.