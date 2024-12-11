Mustafa Bozbey, Meydan Okuyarak İnançlarını Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mustafa Bozbey, Meydan Okuyarak İnançlarını Savundu

Mustafa Bozbey, Meydan Okuyarak İnançlarını Savundu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclisteki sataşmalara yanıt vererek inanç ve ibadet konusundaki hakaretleri kabul etmediğini belirtti. Ayrıca, kadınların yönetimdeki temsili hakkında bilgi vererek, kişisel inancının gösterişle ilgisi olmadığını vurguladı.

11.12.2024 21:14  Güncelleme: 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kendisine yönelik yapılan sataşmalara cevap vererek, "Hiç kimsenin inancı kilogramla tartılmaz. Ben Özlüce'liyim. Mustafa Bozbey'in ne olduğunu herkes bilir. Bazıları gibi de göstermelik bir inanca sahip değilim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir meclis üyesinin yorumlarına cevap vererek, bir insanın inancını ve ibadetini göstermelik yapmasının o kişiye ait olduğunu söyleyerek, "Bu milletin seçtiği bu makama saygı duymayı öğreneceğiz. Eleştiri haktır ama provokasyona müsaade etmiyoruz. Kimse kimseyi inancıyla sorgulayamaz. Hiç kimse ne benim ne arkadaşlarımızın milli ve manevi değerlere aykırı davranacağı hissine kapılmasın. Asla yaşamım boyunca yapmadım. Arkadaşlarımın da yaşamı boyunca yapmadığına eminim. Bursa'da yıllar sonra bayramlar büyük coşkuyla kutlandı. Hiç kimsenin inancı kilogramla tartılamaz. Tartılmayan bir tek şey varsa o da inançtır. Benim yaşamımı birçok insan bilir. Ben Özlüce'liyim. Mustafa Bozbey'in ne olduğunu herkes bilir. Bazıları gibi de göstermelik bir inanca sahip değilim. Bunu hakaret olarak algılarım. İnsanların inancının sorgulanmasına kimse rıza göstermemelidir" dedi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi üzerine gelen bir soru üzerine son 20 yılda sadece Büyükşehir Belediyesi'nde 127 tane yöneticiden sadece 19 tanesinin kadın olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, göreve geleli 8 ay olmasına rağmen 127 yöneticiden 42'sinin kadınlardan seçildiğini dile getirdi. Camilerdeki güvenlik görevlileriyle alakalı konuda yanlış anlaşılma olduğunu belirten Başkan Bozbey, belediye personelinin görevine devam ettiğini, sadece sözleşmelerin yenileceğini söyledi. Turizm Zabıtası oluşumuna da devam ettirdiklerini, eğitimlerin ardından personelin turistik bölgelerde görev alacağını belirten Başkan Bozbey, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nın Bakanlığa tahsisini de doğru bulmadığını ifade etti. Batı Arıtma Entegre Tesisi konusuna da değinen Başkan Bozbey, bu konuda akademisyenlerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Politika, Kadın, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Bozbey, Meydan Okuyarak İnançlarını Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
09:15 Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 22:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey, Meydan Okuyarak İnançlarını Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.