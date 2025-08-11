Mustafa Destici, Erenler Belediye Başkanı ile İzmit Kongresi'nde Buluştu - Son Dakika
Yerel

Mustafa Destici, Erenler Belediye Başkanı ile İzmit Kongresi'nde Buluştu

11.08.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile birlikte İzmit 11. Olağan İlçe Kongresi ve Sivas Gardaşlık Buluşması'na katıldı. Destici, 'İnandı, ekibiyle ve teşkilatıyla birlikte çalıştı ve Erenler gibi bir ilçeyi kazandı' ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin programında yaptığı konuşmada, "İnandı, ekibiyle ve teşkilatıyla birlikte çalıştı ve Erenler gibi bir ilçeyi kazandı. Bize işte böyle inanan adaylar ve böyle inanan teşkilatlar lazım" ifadelerini kullanırken, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, "Erenlerimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte İzmit 11. Olağan İlçe Kongresine ve 4. Sivas Gardaşlık Buluşmasına katıldı. Başkan Dinç ardından Kartepe İlçe Başkanlığının misafiri oldu. İzmit İlçe Kongresinde Erenler vurgusunda bulunan Genel Başkan Mustafa Destici, "Son yerel seçimlerde Sakarya'dan iki büyük belediye kazandık. Birisi Erenler, başkanımız burada. İnandı, ekibiyle ve teşkilatıyla birlikte çalıştı ve Erenler gibi bir ilçeyi kazandı. Bize işte böyle inanan adaylar ve böyle inanan teşkilatlar lazım" dedi.

Başkan Şenol Dinç ise, "Kıymetli genel başkanımıza, öncelikle güzel dilek ve temennileri adına teşekkür ediyorum. Seçimlerden bu yana 17 ayı geride bıraktık. Erenlerimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmit İlçe Kongremiz hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
