Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BGC Başkanı Nuri Kolaylı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BGC Başkanı Nuri Kolaylı'yı ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BGC Başkanı Nuri Kolaylı\'yı ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları anlatan kitabını BGC Başkanı Nuri Kolaylı'ya hediye etti. Ziyarette, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin başarıları da paylaşıldı.

27.08.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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2009-2024 dönemi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı'yı Ataevler'deki BGC merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 15 yıldaki çalışmalarından oluşan "Türkiye Yüzyılına 15 Yıl" adlı kitabını BGC Başkanı Nuri Kolaylı'ya armağan eden Mustafa Dündar, "Hizmette geçen 15 yıl süresince Osmangazi'ye kazandırdığımız eserlerin anlatımından oluşan kitabımla tarihe not düşmeyi istedim. Özellikle kitabımda da yer alan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz, Bursa'yı dünyaya anlatan nitelikte. Panorama 1326, bir buluşma, kültür ve faaliyet merkezi olarak hizmet vermekte. 8 bin 388 metrekare alana kurulu 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmiştik. Müzemizi, dünyanın 138 farklı ülkesinden 1 milyon 500 bin kişi ziyaret etti. Açıldığı günden bugüne müzede; konferanslar, sergiler, tiyatro oyunları vb. toplam 509 etkinlik yapıldı. Müzemiz, 7 farklı ödüle layık görüldü" dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, 15 yıl süresince verdiği hizmetlerden dolayı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, "Basınla 15 yıl süresince yakın iletişim kurdunuz ve şeffaflığa önem verdiniz. Yerel basını desteklediğinize bizzat şahit olduk. Bundan sonraki dönemde de yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra BGC Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Kibar, Burhan Kaya, BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ve BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BGC Başkanı Nuri Kolaylı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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