Mustafa Erol'un İkinci Kitabı Yayında - Son Dakika
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Mustafa Erol'un İkinci Kitabı Yayında

Mustafa Erol\'un İkinci Kitabı Yayında

44 yaşındaki Mustafa Erol, burnuyla yazdığı ikinci kitabını beş yılda tamamladı.

16.01.2025 13:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, doğumda beyni oksijensiz kaldığı için 'serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan 44 yaşındaki Mustafa Erol, 5 yıl süren bir çalışmanın ardından burnunu kullanarak ikinci kitabı 'Beynimdeki Yıldızlar'ı tamamladı.

2009 yılında yazma yolculuğuna başlayan Erol, ilk kitabı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo'yu 7 yılda tamamlamıştı. Kitaplarıyla dikkat çeken Erol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini de başarıyla tamamladı. İkinci kitabı 'Beynimdeki Yıldızlar'ı 5 yılda yazan Erol, 328 sayfalık romanını tamamlayarak bin baskı yaptı. Kitap, okurlardan büyük ilgi gördü. Erol, kitabını tanıtmak amacıyla Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde bir imza günü düzenledi. Törende, hayranları ve okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzalayan Erol, azmi ve kararlılığıyla büyük takdir topladı.

"Mustafa çok zeki bir çocuk"

Zor doğum sonucu beyninin oksijensiz kalması sonucu oğlunun elini ve kolunu kullanamadığını belirten anne Hatice Erol, Mustafa'nın çok zeki bir çocuk olduğunu okumayı evde öğrendiğini, ilkokul, ortaokul, liseyi ve üniversiteyi dışardan bitirdiğini söyledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını yapan oğlunun çok kitap okuduğunu belirten anne Erol, "İlk kitabı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo'ya hayatını yazdı. Daha sonra ikinci kitabına başladı. Beş yılda bu kitabı yazdı. Yazması öyle kolay olmadı. Burnu ile her harfi bastıktan sonra ekrana bakıp doğru olup olmadığını kontrol etti. Bu kitabı tam 328 sayfa. Gece ikilere kadar kitabı yazmak için çalıştı yorulduğunda kitap okuyup beynini dinlendirdi. Tabi o süreçte bir de tezini yazdı. Tezini de kitaplaştıracağız inşallah. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Erol, kitap baskıdan geldiğinde Mustafa sevinçten gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

"Başarmak için vazgeçmemek gerekiyor"

Mustafa Erol'un imza törenine kendisine yazmayı öğreten İngilizce Öğretmeni Gülümsün Güneş de katıldı. Güneş, Mustafa'nın yazmayı nasıl öğrendiğini ve azmini anlattı. Güneş, "Mustafa, gazeteci Selahattin Duman çok seviyordu onun yazılarını okuyordu. Bana dedi ki ona bir mektup yazar mısın? Ben yazamam dedim. Senin yazman gerekiyor, senin duygularını senin kağıda geçirmen gerekiyor dedim. Bunun üzerine yazı yazma çalışmalarına başladık. Yaklaşık iki ay hiç kalem tutamadı. Kalemleri yere attı, sinirlendi. Bayağı sıkıntılı bir dönemin ardından 4 ay sonra yuvarlak çizmeye başladı. 7 ayın sonunda artık mektubu yazmayı başardı. Mustafa çok azimli bir çocuk. Çok çabaladı vazgeçmedi. Ben Mustafa'dan vazgeçmemeyi öğrendim. Yani başarmak için vazgeçmemenin gerekli olduğuna inanan bir insan Mustafa" diye konuştu.

Kendi çabasıyla başarıdan başarıya Mustafa'nın koştuğunu kaydeden Güneş, "Bugün de yeni kitabının tanıtımına katıldık. Bu kitabı merakla aldım ve okuyacağım. Hatta yorumumu da kendisine ileteceğim" dedi.

Kitabını 5 yılda tamamladığını ve çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Erol ise, hedefinin ünlü bir yazar olmak olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Erol'un İkinci Kitabı Yayında - Son Dakika

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