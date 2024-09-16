Mustafa Harun Kayalı'nın Makalesi TEKNOFEST'te Öne Çıktı - Son Dakika
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Mustafa Harun Kayalı'nın Makalesi TEKNOFEST'te Öne Çıktı

Mustafa Harun Kayalı\'nın Makalesi TEKNOFEST\'te Öne Çıktı

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı, 'Yapay Zeka Derin Öğrenme Modeli ile Geçmişin Geleceği; Antarktika Örneği' başlıklı makalesiyle TEKNOFEST'te 2 bin makale arasından sunum hakkı kazanan 6 makaleden biri oldu.

16.09.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı'nın makalesi, 2 bin makale arasından sunum hakkı kazanan 6 makale arasına girdi. Kayalı'nın kutuplardaki sıcaklığın küresel iklim değişiminden iki kat daha fazla etkilendiği üzerinde durduğu "Yapay Zeka Derin Öğrenme Modeli ile Geçmişin Geleceği; Antarktika Örneği" isimli makalesi çok beğenildi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarıştı. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, sahne gösterileri, paneller ve sunumlar ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler dopdolu bir TEKNOFEST deneyimi yaşadı.

2 bin sunum arasından seçildi

TEKNOFEST'te mühendislik ve doğa bilimleri lisans öğrencilerinin projelerini akademik bir makale şeklinde belgelemeye teşvik ederek, onlara olağanüstü bir öğrenme deneyimi sunmayı ve kariyer geliştirme fırsatları oluşturmayı amaçlayan bir akademik konferans olan IEEE TUAC da düzenlendi. TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı'nı, Yapay Zeka teması altında gerçekleşti. 2 bin makalenin sunum yapmak için yarıştığı organizasyonda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı'nın "Yapay Zeka Derin Öğrenme Modeli ile Geçmişin Geleceği; Antarktika Örneği" isimli makale çalışması sunum hakkı kazanan 6 makale içine girdi.

Son 20 yıllık veriler analiz edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olan Kayalı, yazılım ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmaların son ürünü olan makalede, kutuplardaki sıcaklığın küresel iklim değişiminden iki kat daha fazla etkilendiği üzerinde durdu. Bu amaçla Antarktika Bölgesinde yer alan deniz buzullarının yüz ölçümü ve buna bağlı kalınlığı ile ilgili son 20 yılın sıcaklık verileri analiz edilerek gelecek planlamasını" Yapay Zeka Derin Öğrenme" modellemeleri ile yaptı.

Kayalı sunumunda "Yapılan literatür araştırmalarında erime oranlarının her sene bir önceki yıldan daha yüksek olduğu görüldü. Okyanus ve atmosfer arasındaki dengenin değişimi, sera gazındaki ciddi artış dünyanın geleceğini her geçen gün tehlikeye atmaktadır. Gelecekte buzulların erime hızı ve yüzey alanı hesaplamaları ile alınabilecek tedbirler muhtemel kötü senaryolara karşı geliştirilen alternatif çözümler ile küresel ısınma ve beraberinde getirdiği olumsuzlukları düzeltmek mümkün olmaktadır" bilgilerine yer verdi.

Bu daha bir başlangıç

Kayalı'yı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugüne kadar ortaokul ve lise öğrencilerimizin eğitim gördüğü Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezimizden artık üniversite öğrencilerimiz de faydalanabiliyor. Onlar için de proje sınıfını hayata geçirdik. Üniversiteli gençlerimiz burada eğitmenlerimizle görüşerek proje hazırlıyor. Burada eğitim gören öğrencelerimizden biri olan Mustafa Harun'u böylesine büyük bir organizasyondaki başarısından dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki bu Harun için bir başlangıç. Daha da güzel başarılara imza atacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Harun Kayalı'nın Makalesi TEKNOFEST'te Öne Çıktı - Son Dakika

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