Mustafa Keleş, İnşaat Mühendisleri Odası'nın Yeni Başkanı

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri bugün gerçekleştirildi. Seçimlerde başkanlık için 'Uygarlık Platformu' adayı Mustafa Keleş, 'Çağdaş Platform' adayı olan mevcut başkan Özer Or ile Birlik Platformu adayı Burak Keskin yarıştı. Üyelerin oylarını kullanmasının ardından sandıklardaki oylar tek tek sayıldı. Seçimi 2 bin 347 oy alan Mustafa Keleş kazandı. Mevcut Başkan Özer Or 2 bin 305 oy alırken, Burak Keskin ise 259 oy aldı. Seçimi 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın bir isim olarak bilinen Keleş'in kazanması üzerine destekçileri tezahürat yaptı. - İSTANBUL