Mustafa Kemal Atatürk, Hanönü'nde anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Hanönü ilçesi Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törende Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün ve Belediye Başkanı Serkan Uçar, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşının okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla devam etti. Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında Büyük Önder Atatürk'ün hayatı sinevizyon eşliğinde anlatıldı, İlkokul, Ortaokul ve Liseli öğrencileri tarafından şiirler, ilkeler ve yapılan inkılaplar okundu.

Program sonrasında Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün ve Belediye Başkanı Serkan Uçar, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

NTörene Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. - KASTAMONU