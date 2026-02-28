Mustafa Varank ve Can Aksoy, gönül sofrasında Esenyurtlularla bir araya geldi - Son Dakika
Mustafa Varank ve Can Aksoy, gönül sofrasında Esenyurtlularla bir araya geldi

Mustafa Varank ve Can Aksoy, gönül sofrasında Esenyurtlularla bir araya geldi
28.02.2026 14:37  Güncelleme: 14:43
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Esenyurt'ta düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla orucunu açtı. Varank, Ramazan ayının manevi atmosferinde yapılan programda dualar edildi ve gençlerle bir araya gelerek eğitim konularında sohbet etti.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile birlikte Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında binlerce vatandaşla birlikte orucunu açtı.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un daveti üzerine Esenyurt'a gelen Varank'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Şenel Savcı ve Mercan Koç'un yanı sıra gaziler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda dualar edildi, ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı.

İftarın ardından Varank ve Başkan Vekili Aksoy, meydan esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Program kapsamında ayrıca Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi'nde ders çalışan gençlerle bir araya gelindi. Gençlerle çay sohbetinde buluşan Varank ve Aksoy, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak eğitim hayatı ve gelecek tercihleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Can Başkan Esenyurt için önemli bir değer"

Mustafa Varank iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, bu mübarek ayda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Can Aksoy ile Ankara'da birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirten Mustafa Varank, "Can Başkan Esenyurt için önemli bir değer" dedi.

"Soframız da gönüllerimiz de bir olsun"

Başkan Vekili Can Aksoy ise "Ramazan'ın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu birlikte paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Soframız da gönüllerimiz de bir olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafa Varank ve Can Aksoy, gönül sofrasında Esenyurtlularla bir araya geldi - Son Dakika

Mustafa Varank ve Can Aksoy, gönül sofrasında Esenyurtlularla bir araya geldi
