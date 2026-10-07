Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Döllük’ün adını Kafkas Mahallesi yapma kararı aldı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Döllük’ün adını Kafkas Mahallesi yapma kararı aldı

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Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Döllük’ün adını Kafkas Mahallesi yapma kararı aldı
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Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi, Döllük Mahallesi’nin adının Kafkas Mahallesi olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı. Ancak isim değişikliği, Kaymakamlık ve Bursa Valiliği onayının ardından resmiyet kazanacak.

Mustafakemalpaşa'nın Döllük Mahallesi'nin adının "Kafkas Mahallesi" olarak değiştirilmesi yönündeki talepte önemli bir aşama geçildi. Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi isim değişikliği yönünde karar alırken, süreç Kaymakamlık ve Valilik onayının ardından tamamlanacak.

Uzun süredir mahalle sakinlerinin gündeminde bulunan Döllük Mahallesi'nin isim değişikliği talebi Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Meclisten mahallenin adının "Kafkas Mahallesi" olarak değiştirilmesi yönünde karar çıktı. Ancak Meclis kararıyla birlikte isim değişikliği henüz resmen tamamlanmış olmayacak. Belediye Meclisi'nde alınan karar ve ilgili evraklar ilk olarak Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'na gönderilecek. Kaymakamlıktaki işlemlerin ardından dosya Bursa Valiliği'ne iletilecek. Valiliğin onay vermesiyle birlikte isim değişikliği resmiyet kazanacak ve Döllük Mahallesi'nin yeni adı "Kafkas Mahallesi" olacak.

İsim değişikliği süreci, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Döllük Mahallesi Muhtarı Hasan Karaduman, mart ayında yaptığı açıklamada özellikle gençlerden isim değişikliği konusunda yoğun talep geldiğini belirtmişti. Karaduman, mevcut mahalle adının farklı anlamlara çekilebildiğini, mahalle sakinlerinin özellikle ilçe dışında zaman zaman bu nedenle olumsuz durumlarla karşılaştığını ifade etmiş ve yeni isim olarak "Kafkas Mahallesi" üzerinde durulduğunu açıklamıştı.

"Kafkas" isminin tercih edilmesinde mahallenin tarihi de önemli rol oynuyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin tarihçesinde Döllük; Kadirçeşme, Karaorman, Soğucak, Güvem, Koşuboğazı, Karapınar, Kömürcükadı ve Eskimezarlık ile birlikte Kafkaslardan gelen göçmenlerin kurduğu yerleşimler arasında gösteriliyor. Bu yönüyle "Kafkas Mahallesi" ismi yalnızca mevcut ismin değiştirilmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda mahallenin tarihi ve kültürel geçmişine de gönderme yapıyor.

Döllük Mahallesi'nin isminin değiştirilmesi ilçenin gündemine ilk kez gelmiyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin resmi kayıtlarına göre Ocak 2015 Belediye Meclisi gündeminde, Döllük Mahallesi Muhtarlığı tarafından mahallenin adının "Çağlayan Mahallesi" olarak değiştirilmesi talebi yer almıştı. Ancak o dönem isim değişikliği gerçekleşmemiş ve Döllük adı kullanılmaya devam etmişti. Aradan yaklaşık 11 yıl geçtikten sonra isim değişikliği yeniden gündeme gelirken, bu kez "Kafkas Mahallesi" adı Belediye Meclisi'nden geçti. Belediye Meclisi kararının önce Kaymakamlık, ardından Bursa Valiliğince onaylanması halinde Döllük Mahallesi adı resmen tarihe karışacak ve mahallenin yeni adı Kafkas Mahallesi olacak.

Kaynak: İHA
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