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Mustafakemalpaşa'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmalarını tamamladı ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının ardından bin 300 tonluk asfalt kaplama yapıldı.

Mustafakemalpaşa\'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
21.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:45
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde altyapı sil baştan yenileyen çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa'da altyapının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Çalışmada Mustafakemalpaşa'nın Fevzipaşa Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasını bitiren BUSKİ ekipleri, toplam bin 300 tonluk asfalt kaplama ile yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Fevzipaşa Caddesi'nin tamamını asfaltladı.

Bursa şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de güçlü bir altyapı ile özellikle içme suyundaki kayıp kaçak oranını minimuma indirmek için yoğun gayret gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa'daki çalışmalara hız verdi. Mustafakemalpaşa'nın Atatürk ve Yunus Emre mahalleleri ile Fevzi Paşa Caddesi'nde yaklaşık 4 bin metrelik kanalizasyon ve yaklaşık 2 bin metrelik yağmur suyu hattı olmak üzere, 6 bin metrelik altyapı hattı çalışmasının, Atatürk Mahallesi'ndeki 200 metrelik güzergahı dışındaki kısmı tamamlandı.

Bu çerçevede, Mustafakemalpaşa'nın Fevzipaşa Mahallesi'nde tamamlanan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının ardından başlatılan bin 300 tonluk asfalt kaplama çalışması da sona erdi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra ilçelerin içme suyu hatlarını da yenilediklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mustafakemalpaşa 100 bini aşan nüfusu ile Bursa'nın gelişime açık ilçelerinden biri. Altyapı yenileme çalışması ile ilçe sakinlerinin daha sağlıklı içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda, 17 ilçemizin tamamını şantiye alanına dönüştürdük" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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