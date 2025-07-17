Mustafakemalpaşa\'da Anlamlı Etkinlik

Mustafakemalpaşa Kent Platformu, "Oyuncaklar Muhsin Abiden" kampanyası iş birliğiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, çocuklara salçalı ekmek ve ayran ikram edildi, ardından yüzlerce çocuğa oyuncaklar dağıtıldı. Etkinlik, Mustafakemalpaşa Kent Platformu üyeleri ile Vatan Sevdalıları Platformu'nun ortaklaşa çalışmasıyla gerçekleşti. 2 bin adet salçalı ekmek, 5 bin ayran ve bin oyuncak, çocuklara ulaştırıldı. Renkli görüntülere sahne olan programa çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

Etkinliğe; Mustafakemalpaşa Kent Platformu Başkanı Burak Malkır, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, MHP İlçe Başkanı Suat Buldu, Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Rumeli Dernek Başkanı Necip Şen, BALGÖÇ Başkanı Mehmet Arslan, PAHADER Başkanı Muteber Din ve ATADER Başkanı Ummuhan Demirok Çetin de katıldı.

Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani etkinliğe dair şu ifadeleri kullandı: "Vatanı sevmek sadece bayrak asmakla, marş söylemekle sınırlı değildir. Çocukların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunmak da vatan sevgisinin en güzel halidir. Bu tür etkinliklerle sadece çocuklarımıza değil, toplumun tüm kesimlerine umut ve birlik mesajı veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - BURSA