Mustafakemalpaşa'da Yeni Cami İnşaatı İlerliyor - Son Dakika
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Yerel

Mustafakemalpaşa'da Yeni Cami İnşaatı İlerliyor

Mustafakemalpaşa\'da Yeni Cami İnşaatı İlerliyor

Yalıntaş Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni cami, 2027'de açılacak.

22.12.2024 09:52
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Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde temeli 2 yıl önce atılan cami, hayırseverlerin yardımlarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kaba inşaatının tamamlanma aşamasına gelinen camide, hayırseverlerin desteğiyle süren çalışmalar kubbe yapımında yoğunlaştı. Yeni Mahalle Cami Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Nevzat Şahin, eğitim sınıfları, gençlik merkezi ve konferans salonunu da bünyesinde barındıracak caminin, gönüllülerin yardımlarıyla birlikte 2 yıl içinde ibadete açılmasının planladığını söyledi. Bin 500 kişinin aynı anda ibaret edebileceği caminin tüm sosyal alanlarıyla birlikte kullanıma açıldığında Mustafakemalpaşa'nın simge yapılarından birisi olacağını belirten Şahin; "Bu muhteşem eseri inşallah hayırsever iş insanlarımızın destekleri ile en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Yalıntaş Yeni Cami'nin, çift minareli ve dış revaklarıyla birlikte 890 metrekare alan üzerine inşa edildi. Medeniyetimizin en büyük mimarı olan Mimar Sinan'ın mimari örnekliği baz alınarak projelendirilen yeni camimiz dört ayak üzerine inşa edilecek. Kaba inşaatının yüzde 85'i bitti. Tamamen halkımızın destekleriyle şu ana kadar 16 milyon lira kullanıldı. Maliyet olarak 20 milyon TL'ye ve 2 yıla daha ihtiyacımız olacak. Toplam kapalı alanı 2 bin 200 metrekare olan cami, dış revaklarıyla birlikte 890 metrekarelik ibadet, 300 metrekarelik mahfil alana, 23 metre yüksekliğinde ana gövdeye ve 40 metrelik çifte şerefeli minareye sahip olacak. Yeni camide 4-6 yaş eğitim sınıfları, gençlik merkezi, konferans salonu, bahçe düzenlemesi, şadırvan ve lavabolar da bahçe müştemilatı içinde yer alacak. 2027 yılının sonuna doğru camimizi, tüm alanlarıyla birlikte hizmete açmış olacağız" şeklide konuştu.

Hayırseverlerin desteği ile Yalıntaş'a güzel bir eser kazandırıldığını vurgulayan Şahin, "İnşaatın tamamlanmasının ardından Yalıntaş sadece bir cami değil, son derece nitelikli bir mimari yapıya kavuşacak. Bu muhteşem eseri inşallah hayırsever iş insanlarımızın destekleri ile en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Burası donanımlı bir külliye hüviyetinde olacak. Temel aşamasından camimizin bu noktaya gelmesine kadar tüm aşamalarında çok önemli destekler oldu. Tüm bağışlar için hayırseverlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da Yeni Cami İnşaatı İlerliyor - Son Dakika

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