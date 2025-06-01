Mut Kayısı Festivali'nde Bilal Sonses ve Zeynep Bastık Coşkusu - Son Dakika
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Mut Kayısı Festivali'nde Bilal Sonses ve Zeynep Bastık Coşkusu

01.06.2025 15:57
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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 63. Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Bilal Sonses ve Zeynep Bastık'ın performanslarıyla renkli anlara sahne oldu. Festivalde yaklaşık 10 bin kişi yer aldı, etkinlikler arasında güreş müsabakaları ve çocuk şenliği de bulunuyor.

Mut Kayısı festivalinde sanatçı Bilal Sonses ve Zeynep Bastık hayranlarını coşturdu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 63'üncüsü konserlerle renklendi.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 3 gün sürecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci akşamında sanatçılardan Bilal Sonses ile Zeynep Bastık izleyicilerine şarkılarıyla coşkulu bir gece yaşattı.

İlçe stadındaki konserde ilk olarak Bilal Sonses sahne aldı. Sonses, stadyumu dolduran binlerce davetliyi sevilen şarkılarıyla coşturdu. Konser arasında sahneye gelen Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Şimdi Bilal Sonses kardeşimizi ben kendisinin de ciddi bir hayranıyım. Çok seviyorum kendisini. Sizlerde seviyorsunuz değil mi Bilal Sonsesi. Mut'a gelen sanatçılarımızı Mut'a bağlamak için Mut'ta bir tane dikili ağacımız yok demesinler diye Kayısı festivalinde Bilal Sonses kardeşimize de Mut'tan bir tane Kayısı ağacını hediye ediyoruz" dedi. Başkan sanatçıya plaket ve kayısı verdi.

Başkan Orhan'a Zeynep Bastık'a ise, "Kayısı güzeli olmayı hak eden güzel Zeynep Bastık mıdır. Mut'ta bizim insanlarımız tarımla geçiniyor. Ekonomisinin yüzde 95'i tarım. En önemli ürünlerimizden birisi kayısı, diğeri de Sezarın güzelliğinden çok etkilendiği plapatraya hediye ettiği zeytin ve zeytinyağı da Mut'ta yetiştirildiğini biliyor muydunuz. Plapatronun güzelliği Mut Zeytin yağına borçlu" dedi.

Sanatçı Zeynep Bastık ise, "Hayatımda ilk defa Bir şeyin güzeli seçiliyorum. İnanılmaz bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni Kayısı güzeli seçtiğiniz için çok mutluyum. Ben Kayısı güzeliyim artık" diye konuştu. Başkan sanatçıya plaket ve kayısı verdi.

Ardından yoğun alkış temposuyla sahneye çıkan Bastık, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Festivale yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Festivalin gündüz gerçekleşecek bölümünde ise güreş müsabakaları devam edecek. Güreş müsabakasının finali. Bunun yanı sıra satranç, voleybol, resim sergisi, güreş gibi dallarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şehir stadında tamamen çocuklara yönelik bir çocuk şenliği yapılacak. Palyaço gösterisi gibi gösteriler yapılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mut Kayısı Festivali'nde Bilal Sonses ve Zeynep Bastık Coşkusu - Son Dakika

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