Müzik Öğretmenlerinden Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Yerel

Müzik Öğretmenlerinden Unutulmaz Konser

Muğla'daki müzik öğretmenleri, düzenledikleri konserle izleyicilere eğlenceli anlar sundu.

05.12.2024 23:17
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Muğla'da müzik öğretmenlerinden unutulmaz konser

MUĞLA - Muğla'da görev yapan müzik öğretmenleri, düzenledikleri özel konserle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. "Marifetin Sesleri" adı verilen etkinlikte öğretmenler, sahne performanslarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar sundu.

Muğla'nın farklı okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin bir araya gelerek hazırladığı etkinlik, yoğun ilgi gördü. Performanslarıyla sahnede adeta profesyonel bir müzik grubu gibi sergiledikleri uyum ve yetenek, izleyicileri etkiledi.

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın sahneye çıkarak seslendirdiği şarkı oldu. Çay'ın performansı izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müzik Öğretmenlerinden Unutulmaz Konser - Son Dakika

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