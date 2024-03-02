MyYalova Vizyon Ödülleri Töreninde Başarılı Belediye Başkanları ve Firmalara Plaket Verildi

My Yalova Vizyon Ödülleri töreninde kenttin başarılı belediye başkanları ve firmalarına plaket verildi.
Yalova'da faaliyet gösteren MyYalova Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni Termal ilçesindeki Maxwell Resort Hotel'de otelde gerçekleştirildi. Törende kent ekonomisine yön veren firmaların yanı sıra belediye başkanları çeşitli kategorilerde ödüle layık bulundu. Gecede konuşma yapan derginin imtiyaz sahibi Cem Mete Okur, "My Yalova Dergisi'nin bu yıl 3. Kez düzenlenen, vizyon töreni ödüllerinde inşallah ilk 2 yılda olduğu gibi birbirinden kıymetli isimleri, Yalova'ya emek veren binlerce isimden sadece bir kaçına burada kendi kategorilerinde başarılı iş insanlarına ve belediye başkanlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.
Programda jüri özel ödülünü Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili kazandı. Ödülü AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yüzey Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas'a teslim etti. Talas, burada yaptığı konuşmada sağlık ve spor turizminde her geçen gün potansiyelin arttığına dikkati çekerek, "Bu anlamlı ödülü almaktan çok gurur duyuyoruz. Bu organizasyon, güzel Yalova'mızın marka değerine katkıda bulunan değerli yöneticilerine, değerli işletmelerin birbirini tanımasına da fırsat veriyor. Biz bu marka değerini artıracaksak hep birlikte yapacağız. 30. yılımızda da şuanda içinde bulunduğumuz 2 bin 200 yataklı Marmara Bölgesi'nin en büyük termal tesisinin hemen karşısında, yine kendi arsamız üzerinde, tamamen öz sermayemizle hayata geçirdiğimiz bin 400 yataklı Termal Garden Projesi'ni temmuz başında açılışını yapacağız. Temsil ettiğimiz sektör birçok alanda gelişime çok açık" dedi.
Tutuk'a 2 ödül birden
Törende Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Kentsel Planlama" ve "Kültür Sanata Katkı" kategorilerinde 2 ödüle birden sahip oldu. Tutuk, kentsel planlamanın Yalova için önemine değinerek, "Bizim birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Yalova'da kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 100 dönüm alanda kentsel dönüşüme başladık. Şehrimizin içinde de Allah nasip ederse 5-6 katlı binaların da dönüşümünü tamamlayacağız. Ödülü bin 500 çalışanımız personelimiz adına alıyorum" dedi.
Kültür sanat etkinliklerine de önem verdiklerini kaydeden Tutuk, "Pandemiden sonra İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Yılı ilan ettik. Bu kültür sanat yılında 100 etkinlik yaptık. Konserler, tiyatrolar, söyleşiler, çok kaliteli organizasyonlarda bulunduk ve Yalova bundan çok memnun kaldı. Bizim gençliğimizde Yalova kültür sanat şehriydi. Biz de bu yolda şehrimizi tekrar döndürmek üzere cumhuriyetimizin 100. yılını kültür ve sanat yılı ilan ederek konserler, söyleşilerimiz devam edecek" diye konuştu.
Törende Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da "Sosyal Belediyecilik" kategorisinde ödül aldı. Başkan Oral, Altınova ve Yalova'ya hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.
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