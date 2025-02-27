Nadir hastalıklar Şehitkamil\'de konuşulacak

Yerel

Şehitkamil Belediye ve SANKO Üniversitesi işbirliğinde Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu düzenlenecek. Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte nadir hastalıklara dikkat çekilecek.

Avrupa Nadir Hastalıklar Örgütü (EURORDIS) tarafından 2008'de şubat ayının son gününde kutlanmasına karar verilen "Dünya Nadir Hastalıklar Günü"nde Şehitkamil'de farkındalık oluşturulacak.

Şehitkamil Belediyesi ve SANKO Üniversitesi işbirliğinde Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu düzenlenecek. 28 Şubat 2025 Cuma günü 13.30'da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayacak etkinlikte alanında uzman isimler nadir hastalıklara dair bilinmeyenleri ve gelişmeleri anlatacak.

Sempozyumda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Saygılı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çetin ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Erçal konuşmacı olarak katılacak. - GAZİANTEP