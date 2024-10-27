Nakkaş İmam, Camileri Süsleyerek Sanatı Yaşatıyor - Son Dakika
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Nakkaş İmam, Camileri Süsleyerek Sanatı Yaşatıyor

Nakkaş İmam, Camileri Süsleyerek Sanatı Yaşatıyor

Aksaray'da imam hatip Hasan Hüseyin Altan, nakkaşlık sanatıyla cami duvarlarını süslüyor.

27.10.2024 12:47
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Aksaray'da nakkaşlık eğitimi alan genç imam hatip, nakkaşlık sanatını cami duvarlarına süsleyerek yaşatıyor.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Yeşiltömek köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan Hasan Hüseyin Altan (26), camilerin bakımını ve estetiğini artırmak için çalışmalar yapıyor. Üniversitede okurken nakkaşlık eğitimi alan Altan, camilerin duvarlarına süslemeler yapıyor ve Allahü Teala'nın, Peygamber Efendimizin, dört büyük halifenin mübarek isimlerini yazıyor.

Sultanhanı ilçesi Yeşiltömek köyünde imam hatip olarak görev yapan Hasan Hüseyin Altan, Bursa'da okuduğu dönemde nakkaşlıkla ilgilenmeye başladığını söyledi. İki yıla yakındır görevde olduğunu belirten Altan, "Bu sanatla ilgili camiye ilk atandığımda birçok konuda camimizin eksiklikleri vardı. İlk önce temizlik, badana ve diğer işlerini hallettikten sonra camimizin sade görüntüsünden çıkıp, yani mescit görünümünden çıkarıp bir cami görüntüsüne girmesini istedim. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat mezunuyum. Bursa'da okurken Ulu Cami hakkında özel dersler almıştım. Oradaki hat tabloları çok fazla dikkatimi çekiyordu. Bu hat tablolarını Anadolu'ya taşıma fikri geldi aklıma. Görevli olduğum ilk yılda bu fikri uygulamak istedim. Yeşiltömek köyümüzdeki 2 camimizi boyayarak Bursa Ulu Cami'nin tablolarını nakkaşlık sanatını da öğrenerek buralara taşımak istedim. Bursa'nın esintisini Anadolu'ya taşıdım. Şu anda bu yaptığımız çalışmaları gören ilçe müftümüz sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine gören diğer hoca ve müftülerimiz diğer camilere de yapmamı rica ettiler. Şu anda 15 camimizin nakkaşlık işini yaparak ücretsiz bir şekilde süsledik ve güzelleştirdik. Türkiye'de de güzel izlenme ve dikkat çekti. Bu çalışmalarımı ücretsiz yaptığım için imkanı olmayan camilerimize uyguluyorum. Daha güzel bir görüntü olması için, cemaat geldiğinde hoş, nezih, temiz ve güzel görselle, estetik katılmış bir camide namaz kılması için çalışmalarıma devam ediyorum. İl dışından çok fazla talep var ama ben nakkaş değil imamım. Yatsı namazından sonra kalan vakitte sabah namazına kadar çalışarak bu sanatımı icra ediyorum. Yine arta kalan vakitlerde bu sanatımızı Sultanhanı ilçemizdeki gençlere ücretsiz bir şekilde tüm malzemelerini karşılayarak eğitip öğretmeye çalışıyorum. Osmanlı'dan bize miras kalan bu nakkaşlık sanatı unutulmaya yüz tutmuştu. Biz tekrardan bu sanatı yaşatmak ve öğretmek istiyoruz. Kendimde bunun üzerine nakkaş hocalarımızdan birkaç eğitim aldım. İnşallah bundan sonra da her atandığım il ve ilçede tüm camilerimizi gezerek bu sanatımı icra etmek istiyorum. Osmanlı mirasımız, kültürümüz bizim bu camilerimize de yansımış oldu" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nakkaş İmam, Camileri Süsleyerek Sanatı Yaşatıyor - Son Dakika

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