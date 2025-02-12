Nalbant Dağı'nın Büyüleyici Kış Güzelliği

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Nalbant Dağı kış manzaralarıyla göz kamaştırıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Nalbant Dağı, kar örtüsünün ardından göz kamaştıran güzelliğe büründü.

Akdağmadeni'nde bulunan doğal güzellikler dört mevsim farklı renkleri sunuyor. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanlarına ev sahipliği yapan Akdağmadeni'nin zirve noktası olan 2 bin 100 rakımlı Nalbant Dağı karla kaplandı. Yaklaşık 1 metre kar örtüsünün kapladığı alan, doğa tutkunları ve fotoğraf çektirmeyi sevenlerin uğrak noktası oldu.

Ressam tablosunu andıran manzara ve kıvrılan yollar, izleyenlerde hayranlık uyandırdı.