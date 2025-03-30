Narin Güran\'ın Arkadaşlarından Anma

Diyarbakır'da 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın arkadaşları kabrine gelerek dua etti.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi. Narin Güran'ın arkadaşları bayramda onu yalnız bırakmayarak mezarı başında andı. Bayramın birinci günü Narin'in arkadaşları mezarı başına giderek mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti.

Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. - DİYARBAKIR