Narin Güran Anısına \'Narin Çocuk\' Parkı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Narin Güran'ın anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir adım attı. Başkan Yılmaz, Kuzeyşehir'de yapımında sona gelinen parka, "Narin Çocuk" isminin verileceğini duyurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybı, tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı.

"Tüm çocukların masumiyetini simgeleyecek"

Başkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Narin'in kaybının herkesi derinden etkilediğini ve toplumun bu tür acıları tekrar yaşamaması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Narin Güran'ın hatırasını yaşatmak, çocuklarımızın güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği alanlar oluşturmak bizim önceliğimizdir. Bu park, Narin'in ve tüm çocukların masumiyetini simgeleyecek" dedi.

Narin Çocuk adını taşıyacak park, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, modern oyun alanları ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken bir proje olarak tasarlandı. - GAZİANTEP