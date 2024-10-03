Narin Güran'ın İsmi Tarsus'taki Parkta Ölümsüzleştirildi - Son Dakika
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Narin Güran'ın İsmi Tarsus'taki Parkta Ölümsüzleştirildi

Narin Güran\'ın İsmi Tarsus\'taki Parkta Ölümsüzleştirildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Tarsus'taki yeni parka verildi. Tarsus Belediye Başkanı, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Narin'in isminin bu parkta yaşatılacağını belirtti.

03.10.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi Mersin'in Tarsus ilçesinde ölümsüzleştirildi. Yeşil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Narin Güran'ın ismi verildi.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi, Belediye Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evraklar karara bağlandı. Toplantıda, Tarsus Belediyesinin 5 yıllık planını açıklayan Boltaç, "Tarsus Belediyesi, programını birinci yıldan itibaren belirlemiştir. Yani 4 sene sonra ne yapacağımız belli. Seçim yatırımı yapmayacağız. Ne yapıyorsak bu halk için, Tarsus için yapacağız. Bu kentin ihtiyaçlarını zamanında, günü gününe karşılayacağız" dedi.

Narin'in ismi Tarsus'ta yaşayacak

Toplantıda, Tarsus'un Yeşil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ismi verildi. Kararla ilgili duygularını dile getiren Başkan Boltaç, "Türkiye çok üzücü bir olay yaşadı. Küçücük bir çocuğumuz maalesef katledildi. Mekanı cennet olsun. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Narin'in ismi bu parkta ölümsüzleşecek. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.

Tarsus Belediyesinden Adıyaman'a destek

Meclis toplantısında Tarsus Belediyesi ile Adıyaman Yaylakonak ve Gölbaşı belediyeleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Boltaç, "Adıyaman'da büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tarsus Belediyesi olarak gücümüz ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kleopatra Bisiklet Festivali'ne davet

Konuşmasında Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve Hayvanları Koruma Günü ile ilgili açıklamada da bulunan Boltaç, vatandaşları 4-5- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Kleopatra Bisiklet Festivali'ne davet etti. Festivalin hem spor, hem de sosyal etkinlik açısından önemli bir buluşma olacağını vurgulayan Boltaç, "Türkiye'nin dört bir yanından 225 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirilecek 3. Kleopatra Bisiklet Festivali 3 gün sürecek. Katılımcılar, hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus'u keşfedecek, hem de bisikletin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak. Ayrıca belediyemize ait Karavan Parkımızda kamp yapılacak. 5 Ekim Cumartesi sabahı da tüm vatandaşlarımızı hep birlikte şehir turu yapmaya devam ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Narin Güran'ın İsmi Tarsus'taki Parkta Ölümsüzleştirildi - Son Dakika

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