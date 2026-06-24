Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon - Son Dakika
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Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon

Narkotik köpeği Cessi\'den başarılı operasyon
24.06.2026 16:25
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Şırnak'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği Cessi'nin desteğiyle durdurulan araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin başarılı operasyonunda, narkotik köpeği Cessi'nin desteğiyle aranan araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan Y.G. isimli şüpheli tutuklandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Cizre'den Şırnak istikametine seyir halinde olan 33 Mersin plakalı bir araç, Sanayi noktasında durdurularak arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ CESSİ ARAMAYA KATILDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Cizre'den Şırnak istikametine seyir halinde olan 33 Mersin plakalı aracı Sanayi noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ekipler tarafından detaylı arama yapıldı. Aramaya narkotik köpeği Cessi de katıldı. Cessi'nin desteğiyle gerçekleştirilen aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araçta 2 parça halinde yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçta bulunan Y.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon

ARAÇTA 1 KİLOGRAMA YAKIN SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde bulunan 2 parça skunk maddesi ele geçirildi. Maddelerin toplam ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğu bildirildi. Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından araçta bulunan Y.G. hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kent genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.G. isimli şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşlara da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Şırnak'ta narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

Haber: Halil Azizoğlu

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Son Dakika Yerel Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon - Son Dakika

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