Narlıdere Belediyesi\'nin İzmir\'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy\'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açtığı Yeni Yıl Pazarı'na vatandaşların ilgisi büyük oldu. Başkan Engin, "Yeni Yıl Pazarımızda hem esnafımız kazanıyor hem de vatandaşlarımız keyifli bir hafta sonu geçiriyor. İzmir'in yeni çekim merkezi Yukarıköy, her geçen gün daha çok insanımızı ağırlamaya devam ediyor" diye konuştu

Narlıdere Belediyesi, İzmir'in yeni kültür ve turizm merkezi Tarihi Yukarıköy'de kurduğu Yeni Yıl Pazarı'nı açtı. 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar Günü ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğin ilk gününde vatandaşlara keşkek ikramı da yapıldı. Slow Food Narlıdere Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen, hediyelik eşyalar, dekoratif objeler ve geleneksel kültürümüzü yansıtan yiyeceklerin yer aldığı Yeni Yıl Pazarı, İzmirli vatandaşlara yıl sonunda alışveriş keyfi yaşattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliği ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutladı. CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, muhtarlar, STK'ların temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Yeni Yıl Pazarı'nda kurulan stantları tek tek dolaşan Başkan Engin, "Yukarıköy'ü restore etmek, vatandaşlarımızı burada bir arada görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. İzmir'imize hediye ettiğimiz Tarihi Yukarıköy'de kurduğumuz Yeni Yıl Pazarı'mızda Narlıdere'nin üreten kadınları stantlarını açtılar, aile ekonomilerine katkı sağladılar. Yeni Yıl Pazarımızda hem esnafımız kazanıyor hem de vatandaşlarımız keyifli bir hafta sonu geçiriyor. İzmir'in yeni çekim merkezi Yukarıköy, her geçen gün daha çok insanımızı ağırlamaya devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Keşkeğin Anadolu kültüründe her zaman birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyleyen Başkan Engin, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımıza keşkek ikramı yaparak dayanışma ruhunu güçlendirmek istedik. Biz birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacak, geleceğimize umutla bakacağız. İki köklü kulübümüz dün maça çıkmayarak ülkemizdeki birlik ve beraberliğimizin ne kadar kuvvetli olduğunu herkese gösterdi. Kulüplerimizi kutluyoruz. Türkiye geriye gitmeyecek, kadınlara verilen haklar asla geri alınamayacak. Bu vesileyle 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz. Dileriz ki birlik ve beraberlik duygularımızın daha da güçlendiği, felaketlerin olmadığı bir yılı hep birlikte yaşarız. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.