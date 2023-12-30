 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü

Narlıdere Belediyesi, İzmir'in yeni kültür ve turizm merkezi Tarihi Yukarıköy'de kurduğu Yeni Yıl Pazarı'nı açtı. Pazarda hediyelik eşyalar, dekoratif objeler ve geleneksel yiyecekler yer aldı. Başkan Engin, pazarın hem esnafa hem de vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşattığını belirtti.

Narlıdere Belediyesi\'nin İzmir\'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy\'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü
30.12.2023 - 19:53,
Abone Ol

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açtığı Yeni Yıl Pazarı'na vatandaşların ilgisi büyük oldu. Başkan Engin, "Yeni Yıl Pazarımızda hem esnafımız kazanıyor hem de vatandaşlarımız keyifli bir hafta sonu geçiriyor. İzmir'in yeni çekim merkezi Yukarıköy, her geçen gün daha çok insanımızı ağırlamaya devam ediyor" diye konuştu

Narlıdere Belediyesi, İzmir'in yeni kültür ve turizm merkezi Tarihi Yukarıköy'de kurduğu Yeni Yıl Pazarı'nı açtı. 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar Günü ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğin ilk gününde vatandaşlara keşkek ikramı da yapıldı. Slow Food Narlıdere Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen, hediyelik eşyalar, dekoratif objeler ve geleneksel kültürümüzü yansıtan yiyeceklerin yer aldığı Yeni Yıl Pazarı, İzmirli vatandaşlara yıl sonunda alışveriş keyfi yaşattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliği ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutladı. CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, muhtarlar, STK'ların temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Yeni Yıl Pazarı'nda kurulan stantları tek tek dolaşan Başkan Engin, "Yukarıköy'ü restore etmek, vatandaşlarımızı burada bir arada görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. İzmir'imize hediye ettiğimiz Tarihi Yukarıköy'de kurduğumuz Yeni Yıl Pazarı'mızda Narlıdere'nin üreten kadınları stantlarını açtılar, aile ekonomilerine katkı sağladılar. Yeni Yıl Pazarımızda hem esnafımız kazanıyor hem de vatandaşlarımız keyifli bir hafta sonu geçiriyor. İzmir'in yeni çekim merkezi Yukarıköy, her geçen gün daha çok insanımızı ağırlamaya devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Keşkeğin Anadolu kültüründe her zaman birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyleyen Başkan Engin, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımıza keşkek ikramı yaparak dayanışma ruhunu güçlendirmek istedik. Biz birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacak, geleceğimize umutla bakacağız. İki köklü kulübümüz dün maça çıkmayarak ülkemizdeki birlik ve beraberliğimizin ne kadar kuvvetli olduğunu herkese gösterdi. Kulüplerimizi kutluyoruz. Türkiye geriye gitmeyecek, kadınlara verilen haklar asla geri alınamayacak. Bu vesileyle 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz. Dileriz ki birlik ve beraberlik duygularımızın daha da güçlendiği, felaketlerin olmadığı bir yılı hep birlikte yaşarız. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Narlıdere, İzmir, Etkinlikler, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de açılan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement