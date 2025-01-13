Nasuh Mahruki'nin Hapis İstemine Mütaala - Son Dakika
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Nasuh Mahruki'nin Hapis İstemine Mütaala

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Eski AKUT Başkanı Mahruki'ye, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

13.01.2025 20:12
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davada mütalaa: 3 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Mahruki'nin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

3 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mahruki'nin söz konusu cümleleriyle resmi olarak tereddüde mahal vermeyecek biçimde kanıtlanmaksın halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacıyla hareket ederek belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiği aktarıldı. Açıklanan mütalaada, sanık Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine ve tanık dinletme konusunda geçen duruşma bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

Nasuh Mahruki\'nin Hapis İstemine Mütaala
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nasuh Mahruki'nin Hapis İstemine Mütaala - Son Dakika

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