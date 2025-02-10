Nazile'nin Köy Ekmekleri - Son Dakika
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Nazile'nin Köy Ekmekleri

Nazile\'nin Köy Ekmekleri

66 yaşındaki Nazile Uygur, soğuk havada ekmek satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

10.02.2025 17:28
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Bolu'da yaşayan 66 yaşındaki Nazile Uygur, mücadelesiyle çoğu gence örnek oluyor. Yaşına rağmen soğuk havada köy ekmeği satan yaşlı kadın, elde ettiği para ile evinin geçimini sağlıyor.

Bolu'da Tepecik Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Nazile Uygur, yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Uygur, kızı ile oğlunun evde odun ateşinde hazırladığı ekşi mayalı ve patatesli köy ekmeklerini halk pazarına getirerek satıyor. Soğuk hava şartlarına aldırış etmeyen Uygur, sattığı ekmeklerle evin geçimini sağlıyor. Çok sayıdaki vatandaş, köy ekmeği almak için tezgah önünde sıraya giriyor. Köy ekmeğinin doğal ve sağlıklı olduğunu söyleyen Nazile Uygur, tanesi 50 liradan günde 300 adet köy ekmeği sattığını ifade etti.

"Her şey çocuklarım için, onlar için uğraşıyorum"

Çocukları için uğraştığını belirten Uygur, "Müşterilerime hizmet veriyorum. Saat 17.00'ye kadar ekmeklerimi satıyorum. Soğuk havada zor oluyor, ateş yakıp ısınıyorum. Kızım ve oğlum köyde ekmekleri yapıyor, ben de pazara getiriyorum. Her şey çocuklarım için, onlar için uğraşıyorum. Günde 300 ekmek satıyorum" dedi.

"Doğal olduğu için müşterilerim çok beğeniyor"

Ekmeklerinde hazır maya kullanmadığını ifade eden Nazile Uygur, "Ekmeğim doğal olduğu için müşterilerim çok beğeniyor. Normalde 60 lira ama ben 50 liradan satıyorum. Ekşi maya ve patatesli ekmeğimizde hazır maya yok, tüm malzemelerimiz doğal ve sağlıklı. Zaten beğenmeseler bu ekmeği alıp yemezler. Bu hafta bir tane alan müşteri, diğer hafta 2-3 tane alıyor. Yeri geliyor, 10 tane alan bile oluyor. İl dışından gelen müşterilerim de var" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazile'nin Köy Ekmekleri - Son Dakika

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