Nazilli Arama Kurtarma Derneği'nden Gönüllü Çağrısı - Son Dakika
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Nazilli Arama Kurtarma Derneği'nden Gönüllü Çağrısı

Nazilli Arama Kurtarma Derneği\'nden Gönüllü Çağrısı

Nazilli Arama Kurtarma Derneği, basın mensuplarıyla bir araya gelerek afetlere hazırlık ve gönüllü desteği istedi.

02.02.2025 17:03
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan Nazilli Arama Kurtarma Derneği ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini değerlendiren dernek yönetimi, muhtemel afetlerde etkin görev yapabilmek için gönüllülere ve destek vereceklere çağrıda bulundu.

Nazilli'de geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleştirilen Nazilli Arama Kurtarma Derneği, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyesi basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Dernek faaliyetleri ve projelerinin değerlendirildiği etkinlikte 2 yıl önce ülkeyi derinden etkileyen büyük depremin 2. yıl dönümünde farkındalık oluşturarak, afetlere karşı bilinçli şekilde hazırlıklı olunması için yapılacaklar çalışmalar değerlendirildi.

"Her türlü afete karşı hazırlıklı olmalıyız"

Derneğin kuruluş amacından söz eden Nazilli Arama Kurtarma Derneği Başkanı Özgür Özkan; "Nazilli Arama Kurtarma Derneği daha öncede akredite olmuş bir birlikten ayrı 32 kişilik eğitimli bireylerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir yapıdır. Bu yapının kuruluş amacı, 2 yıl önce ülkemizde yaşanan 6 Şubat Depremi'nden sonra yaşanabilecek bu gibi durumlarda hazır olmak, toplumu bilinçlendirmek ve ihtiyaç anında sahaya çıkabilecek eğitimli bir ekip olarak hazır bulunmayı hedeflemektedir. Öncelikle ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde yaşanabilecek olumsuz her türlü duruma karşı milletimizin ve devletimizin yanında hareket ederek vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır" dedi.

"Afet bölgesinde yaşıyoruz"

Aydın'ın deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Özkan "Ülkemiz bir afet bölgesi üzerinde. Yaşadığımız bölge, yaşadığımız ilçe deprem kuşağı üzerinde. O nedenle de her türlü afete ve depreme hazır olmak zorundayız. Bunun için biz çalışmalarımıza ve eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ekibimizi sürekli büyütmek, sürekli geliştirmek için yeni gönüllülere eğitimler veriyoruz. Bilgilendirme toplantıları ve tatbikatları yapıyoruz. Bu süreçte şuana kadar 32 personel bütün eğitimlerini tamamlamış ve sahaya çıkacak pozisyonda. Hem yetişmiş personel sayımızı arttırmak hem de üniversite bünyesinde bu işleri yaparak gençlerin de bu tür faaliyetlere katılmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim vatandaşlarımızdan, yaşadıkları çevreleri bilmeleri ve bu konuyla ilgili duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Yani afetlere karşı herkesin daha bilinçli olması ve bu işe daha duyarlılık göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Gönüllülerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Bu alanda çalışmak isteyen 18 yaşının üzerinde olmak şartıyla yaşı, cinsiyeti, mesleği ne olursa olsun sağlık durumu bizim yaptığımız işe uygun olan herkesi biz Nazilli Arama Kurtarma Derneği bünyesinde gönüllü olarak görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Destek istiyoruz"

Sahada çalışmanın en önemli unsurunun donanım ve ekipman olduğunun da altını çizen Başkan Özkan; "Elinizde yeterli ekipman ve donanımınız yoksa ne kadar bilginiz olursa olsun sahada ne kadar iyi çalışmalar yaparsanız yapın sonuca ulaşmamız çok zor. Bu nedenle de bu tür birlikler ve arama kurtarma ekiplerinin malzeme ve ekipman desteği yönünden desteğe ihtiyacı var. Biz gönüllülerden oluşan bir birliğiz ve bizim arkamızda herhangi bir kamu grubu herhangi bir destekçimiz yok. Tamamen bu işi yapmaya çalışan gönüllüleriz. Bu nedenle de duyarlı vatandaşlarımızdan, halkımızdan bu tür kuruluşlara destek olmalarını istiyoruz. Kullanılacak bu malzemeler bugün lazım olmazsa yarın mutlaka birilerine lazım olacaktır. O nedenle de ekibimize destek veren, vermeyi düşünen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önemli olan afet olduktan sonra ne yapacağımız değil öncesinde ne kadar hazırlıklı olmamızdır" dedi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen de afetlere hazır olmanın önemine dikkat çekerek, hayırseverlerin bu tür kuruluşlara vereceği desteği ve bu çalışmaların yerele yayılarak her kesimin bilinçli hale gelmesinde yapılması gerekenleri değerlendirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Arama Kurtarma Derneği'nden Gönüllü Çağrısı - Son Dakika

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