Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Mahalle Muhtarlarına Ziyaretlerde Bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatı ile Nazilli Merkez ve kırsal mahallelerinde yeniden ve yeni seçilen Mahalle Muhtarlarına ziyaretler başladı.

Nazilli Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Birol İnan ve Kültür Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik adına gerçekleştirdikleri ilk ziyaretler kadın muhtarlara oldu. Nazilli Merkez Mahallerinde yeni seçilen ve önceki dönemden güven sağlayarak yeniden seçilen bayan muhtarlara, Muhtarlık İşleri Müdürü Birol İnan, Başkan Tetik adına hediyelerini takdim ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Muhtarlık hizmet binasındaki makamlarında ziyaretlerine gidilen Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Nimet Arığ, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gamze Yarar ve Altıntaş Mahalle Muhtarı Bahar Beşer, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür ederken, mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini doğrudan bildirebilecekleri bir müdürlüğün olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şeklide sonuçlandırılmasını sağlayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sayesinde muhtarların belediye ile olan işlerinin çok daha kolaylaştığının altını çizen Başkan Ertuğrul Tetik; "Her ortamda, her fırsatta söylediğimiz tek şey var. Nazillimizi hep birlikte yönetmek. Ortak hedefimiz var, işimiz gücümüz Nazilli. İstişareye dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ederek, muhtar ve vatandaşlarımızın taleplerini hızla yerine getirmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımız ile aramızdaki köprüyü kuran çok değerli Muhtarlarımızla tek tek görüşüp mahalleleri hakkında gerekli bilgileri alıyoruz. Müdürlüklerimize iletilen her talebi tek tek incelemeye alıyoruz. İşte bu noktada bulundukları mahallerinde muhtarlarımız ile yaptığımız görüşmeler çok önemli. Eksiklilerin giderilmesi, yenilerin yapılması için halkın teveccühü ile görevlerinin başına gelen, bizlerle birlikte daha iyi bir Nazilli için elini taşın altına koyan tüm muhtarlarımıza işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN