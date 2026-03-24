OnlyFans modeli Sophie Rain'in yaptığı açıklama, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Sophie Rain, en büyük abonesinin İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres olduğunu iddia etti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Rain, söz konusu abonenin kendisi için 4,5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını öne sürdü. Bu rakam futbol ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Ortaya atılan iddia sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları haberi şaşkınlıkla karşıladı, bazıları ise doğruluğunu sorguladı. İddialara ilişkin Gyökeres cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Spor › OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı - Son Dakika
