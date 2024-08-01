Nazilli Belediye Başkanı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Nazilli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen tanışma ve dayanışma kahvaltıda muhtarlarla buluştu.

ÖR-KOOP kahvaltı salonunda gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Tetik, Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Yılmaz, Kadir Mutlu, Daire Müdürleri (Özel Kalem, Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürleri eşliğinde katıldı.

Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Çapahasan Muhtarı Mustafa Karaburun ve Dernek Yönetiminin organizesi ile düzenlenen kahvaltı programına Mahalle Muhtarlarının yanı sıra Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ve ÖR-KOP Başkanı Ünal Önal da yer aldı.

Halkı esas alacak çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı ile muhtarlarla birlikte yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazilli Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş'ün de katılım sağladığı kahvaltıda kıymetli mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Değerli muhtarlarımızla Nazillimizi konuştuk, mahallelerimizin ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazilli'mizi konuştuğumuz keyifli bir kahvaltının ardından ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal beyin misafiri olduk. Bu güzel organizasyon ve misafirperverlikleri için Nazilli Muhtar Derneği Başkanımız Mustafa Karaburun ve Yönetim Kuruluna, tüm mahalle muhtarlarımıza ve ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kendileri için faydalı bir toplantı olduğunu belirten Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Çapahasan Muhtarı Mustafa Karaburun; "Davetimize icabetlerinden dolayı değerli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve ekibi ile tüm muhtarlarıma çok teşekkür ediyor, hizmetlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN