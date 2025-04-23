Nazilli Belediye Başkanı\'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik mesajında 23 Nisan 1920'nin millet iradesinin resmen hayata geçtiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete teslim edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin geleceği kime emanet ettiğinin en açık göstergesi olduğunun da altını çizdi.

"23 Nisan, sadece ulusal egemenliğimizin simgesi değil; aynı zamanda çocuklara ithaf edilen tek bayram olması açısından da dünyada eşsizdir" diyen Başkan Tetik, "Çocuklarımız, Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlara ulaşmasında en büyük güvencemizdir. Onların çağdaş, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için hep birlikte çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN