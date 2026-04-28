Nazilli Belediye Başkanı Tetik: "Bu görüntüler Nazilli'ye yakışmıyor"

28.04.2026 10:28  Güncelleme: 10:29
Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede kontrolsüz şekilde büyüyerek 2 metreyi aşan yabani otların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede kontrolsüz şekilde büyüyerek 2 metreyi aşan yabani otların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Trafik güvenliğini riske atan, yangın tehlikesi oluşturan ve halk sağlığını tehdit eden otların bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Tetik, sorumluları göreve çağırdı.

Vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını ifade eden Başkan Tetik, söz konusu otların hem sürücülerin hem de yayaların görüşünü engellediğini belirtti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskinin ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Tetik, aynı zamanda sinek ve zararlı haşerelerin çoğaldığına da dikkat çekti. İlçede bazı noktaların hizmetten yoksun kaldığını ifade eden Başkan Tetik, mevcut görüntülerin Nazilli'ye yakışmadığını belirtti.

Söz konusu alanların belediyenin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Tetik, Karayolları yetkilileriyle defalarca iletişime geçtiklerini ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadığını ifade etti. Tetik, "Burası benim sorumluluğumda değil. Karayollarının sorumluluğunda. Defalarca aradık, yapılacağı söylendi ama henüz yapılmadı" dedi.

Başkan Tetik açıklamasında, kamu hizmetlerinin bir bütün olduğunu belirterek herkesin kendi sorumluluk alanında görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. "Nazilli için herkes elini taşın altına koymalı" diyen Tetik, yetkililere seslenerek bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Tetik, şikayetlerin doğru mercilere iletilmesinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
