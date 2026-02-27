Nazilli\'de parklar bahara hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çocuk parkları ve yeşil alanlarda bahar hazırlıklarına başladı.

Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve estetik bir çevrede vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Park ve yeşil alanlarda uzayan yabani otları biçerek çevre temizliğini sağlayan ekipler; oyun grupları ve dinlenme alanlarının bulunduğu bölgelerde çöpleri toplayarak genel bakım ve düzenleme çalışmalarıyla parkları daha güzel bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmaların ilçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda planlı şekilde devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların ortak kullanım alanlarının korunması ve daha yaşanabilir bir Nazilli için belediye ekiplerinin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti. - AYDIN