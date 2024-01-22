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Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Yol Genişletme ve Parke Taşı Döşeme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Yol Genişletme ve Parke Taşı Döşeme Çalışması Yaptı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikaltı Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekare alanda yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışması yaparak eski ova yolunu baştan sona yeniledi. Çalışmalar kapsamında 600 metre uzunluğundaki yol genişletilerek parke taşı döşendi.

Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi\'nde Yol Genişletme ve Parke Taşı Döşeme Çalışması Yaptı
22.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:40
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikaltı Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekare alanda yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışması yaparak eski ova yolunu baştan sona yeniledi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikaltı Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 600 metre uzunluğundaki yol genişletilerek parke taşı döşendi. Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Gedikaltı Mahalle Muhtarı Ümit Dilbaz, "Bahçelerimize giden yolumuz belediyemizin çalışmalarıyla yenilendi. Başkanımızdan, ekibinden Allah razı olsun. Bu yolumuzun yanı sıra mahalle içinde bakım, onarım ve tadilat gerektiren noktalarda da çalışma yapıldı. Nazilli Belediyemizden memnunuz. Şahsım ve mahallem adına çalışan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla Nazilli'nin kırsal mahallelerinin tamamına hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Özcan, çalışmaların ilçe genelindeki tüm noktalarda devam edeceğinin altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Yol Genişletme ve Parke Taşı Döşeme Çalışması Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Yol Genişletme ve Parke Taşı Döşeme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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