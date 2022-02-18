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Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor

18.02.2022 13:49
Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçular Mahalle Mezarlığı çevresinde istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşçular Mahalle Mezarlığı çevresinde istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlardan gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemelerinin ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri; Kuşçular Mahallesi'nde istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu; "İlk olarak mezarlığımızın duvarları yapıldı. Akabinde düğün salonumuz ve mahallemizden geçen yollar ile cami duvarlarımız yapılacak. Mezarlık çevresinde son rötuşlar yapılıyor. Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin yatırımları ile kentin çeyrek asırlık sorunlarına neşter vurduklarını söyleyen Başkan Özcan; "Kuşçular Mahallemizi sık sık ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördüğümüz eksiklerin giderilmesi için bir çalışma başlattık. Allah'ın izniyle mahallemizin tüm ihtiyaçlarını bir bir tamamlayacağız" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor
Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor
Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Kuşçular'da eksikleri tamamlamaya devam ediyor - Son Dakika
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