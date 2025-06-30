Nazilli Belediyesi NAFAD, İlk Yardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Ekibi (NAFAD), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitimi'ni başarıyla tamamladı.

Eğitim sonunda tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazanarak, afet ve acil durumlara müdahalede sağlık yönünden de profesyonel yeterliliğe ulaştı. Orman Yangınlarına Müdahale, Kentsel Yangınlara Müdahale, Kentsel Arama Kurtarma alanlarında aldığı eğitimlerle teknik ve operasyonel kapasitesini artıran ekip son olarak tamamlanan ilk yardım eğitimi ile birlikte ; olay yerinde ilk müdahaleyi doğru ve hızlı biçimde gerçekleştirme konusunda yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Eğitim sürecinde; temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıkları, kanama ve yaralanmalarda müdahale, şok, yanık ve kırıklara müdahale gibi konular uygulamalı olarak işlendi.

Nazilli Belediyesi olarak, toplumu afetlere karşı hazırlamak ve profesyonel müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaalrından dolayı NAFAD üyelerine teşekkür etti. - AYDIN