Nazilli'nin 'Mobil Masal Bahçesi' projesi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Nazilli'nin 'Mobil Masal Bahçesi' projesi Türkiye birincisi oldu

Nazilli\'nin \'Mobil Masal Bahçesi\' projesi Türkiye birincisi oldu
19.04.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
Nazilli Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında geliştirdiği Mobil Masal Bahçesi Projesi ile Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada birincilik ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Proje, kırsal mahallelerdeki çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

Nazilli Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği örnek projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Mobil Masal Bahçesi Projesi, Türkiye genelinden çok sayıda belediyenin katıldığı prestijli organizasyonda birincilik ödülüne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen yarışmada, sosyal belediyecilik alanında geliştirilen projeler kıyasıya rekabet ederken; Nazilli Belediyesi'nin çocuk odaklı vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı jüri tarafından en başarılı proje olarak değerlendirildi. Elde edilen bu önemli derece, Nazilli'nin yalnızca yerelde değil, ulusal ölçekte de örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediğini bir kez daha ortaya koydu.

"Bu başarı, çocuklarımız için kurduğumuz hayalin karşılığıdır"

Kazanılan birincilik ödülüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

"Bu ödül, sadece bir projenin başarısı değil; Nazilli'de çocuklarımız için kurduğumuz hayalin, emeğin ve inancın bir sonucudur. Türkiye genelinde birçok güçlü projenin yer aldığı bir organizasyonda birinci olmak bizim için son derece kıymetlidir. Bu başarı, geleceğimiz olan çocuklarımız için doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir."

170 mahallede 2 bin 117 çocuğa ulaşıldı

Mobil Masal Bahçesi'nin sahadaki etkisine de dikkat çeken Başkan Tetik, projenin özellikle kırsal mahallelerde büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayarak, "Okul öncesi eğitime erişimi sınırlı olan çocuklarımıza ulaşmak bizim önceliğimizdi. Bugüne kadar 170 mahallede 2 bin 117 çocuğumuza ulaşmış olmak, bu projenin ne kadar doğru ve gerekli olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

"Sosyal belediyecilik, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır"

Nazilli Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği bir hizmetten öte, toplumsal dönüşümün anahtarı olarak gördüğünü belirten Tetik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödül bizim için bir sonuç değil, daha iyisini yapmak adına güçlü bir motivasyondur. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onların gelişimine katkı sunan projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki sosyal belediyecilik, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır."

Gezici anaokulu modeliyle fırsat eşitliği sağlanıyor

Kullanılmayan bir otobüsün dönüştürülmesiyle hayata geçirilen Mobil Masal Bahçesi; oyun alanı, kitap köşesi, sanat atölyesi ve masal bölümleriyle donatılmış gezici bir anaokulu olarak hizmet veriyor. Proje sayesinde çocuklar; masal saatleri, özgün drama etkinlikleri, sanat çalışmaları ve eğitsel faaliyetlerle hem eğleniyor hem de çok yönlü gelişim imkanı buluyor.

22 Eylül 2025 tarihinde başlatılan proje, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve okul öncesi eğitime erişimde dezavantajlı durumda bulunan çocuklara ulaşarak eğitimde fırsat eşitliğine güçlü bir katkı sunuyor. Aynı zamanda ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla erken çocukluk eğitimi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Nazilli Belediyesi'nin bu örnek projesi, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk alanında atabileceği adımlar için ilham kaynağı olurken; elde edilen Türkiye birinciliği, ilçenin vizyonunu ve geleceğe yönelik güçlü adımlarını da gözler önüne seriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Türkiye, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'nin 'Mobil Masal Bahçesi' projesi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Nazilli'nin 'Mobil Masal Bahçesi' projesi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
