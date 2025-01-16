Nazilli Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Nazilli Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

Nazilli Belediyesi, ilçedeki temizlik seferberliği kapsamında Dumlupınar, İstiklal ve Pınarbaşı Mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halktan destek istedi.

16.01.2025 14:39  Güncelleme: 14:42
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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Dumlupınar, İstiklal ve Pınarbaşı Mahallelerinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi tarafından ilçenin daha temiz görünmesi, vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması ve mahallelerdeki hijyen standartlarının yükseltilmesi için başlatılan seferberlik çalışmaları devam ediyor. Yeni yılın gelmesi için faaliyetlere hız veren ekipler, hazırlanan program çerçevesinde ilçenin dört bir yanında duyarsızca yola atılan çöpleri süpürerek sokakları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor. Kaldırım kenarlarında ve boş arazilerde bulunan yabani otlar ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek görsel kirliliğin önüne geçiliyor. Belediye yetkililerince yapılan tüm uyarılara rağmen bilinçsizce moloz bırakılan alanlar ise arındırılarak temiz bir hale getiriliyor.

Nazilli'nin daha temiz bir görünüme kavuşması için tüm ekiplerle birlikte canla başla mücadele ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Göreve ilk geldiğimiz günden bu yana şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan temizliğe ciddi bir mesai harcıyoruz. Burada görev yapan personellerimiz insanüstü bir gayretle görevlerini yerine getiriyor. Halkımızdan ricamız bizlere bu seferberlik sürecinde destek vermeleri ve memleketimiz için, dünyamız için, geleceğimiz için daha duyarlı hareket etmeleri. Gelişigüzel sokaklara atılan her çöp, konteyner kenarlarına izinsiz bırakılan moloz yığınları, boş arazilere atılan hafriyatlar ne yazık ki bu seferberlik faaliyetlerine ket vuruyor. Nazillimiz bunu hak etmiyor. Gelin şehrimiz için birlikte çalışalım" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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