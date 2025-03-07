Nazilli Belediyesi Ramazan Denetimleriyle Gıda Güvenliğini Sağlıyor

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen kuralları ve gramaj kontrolleri ekipler tarafından titizlikle incelendi. Gıda güvenliği standartlarına uygun olmayan ürünler tespit edilerek işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için rutin olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Marketler, kasaplar, fırınlar başta olmak üzere semt pazarlarımızda sürekli olarak Zabıta ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Halkımız karşılaştıkları olumsuzlukları zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze bildirebilirler. Emeği geçen tüm personellerime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN