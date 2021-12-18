Nazilli Belediyesi yol çalışmaları ile rekor kırıyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yıldıztepe Mahallesi 28/4 ve 28/8 Sokak'ta yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Merkez mahallelerde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, son olarak Yıldıztepe Mahallesi 28/4 ve 28/8 Sokak'ta yol yenileme faaliyetlerine başladı. Kanalizasyon ve su altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenen yolda, üst yapıyı tamamen kazıyarak stabilizesini yapan Nazilli Belediyesi ekipleri bordür döşeme işlemlerine ise hız verdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kırsal mahallelerimizde olduğu gibi kent merkezimizde de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Elektrik, doğalgaz, internet, telefon ve kanalizasyon alt yapısı tamamlanan tüm sokaklarımızda yenileme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Yıldıztepe Mahallemizde özellikle mahalle içi yollarda kullanım kaynaklı deforme olan, eskiyen sokaklarımız var. Söz verdiğimiz gibi altyapısı tamamlanan yollarımızı en iyi şekilde yenilemeye devam ediyoruz. Saha ekiplerimizin incelemeleri ve ihtiyaç ivediliği doğrultusuna kentimizin tüm noktalarını bir bir yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN