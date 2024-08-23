Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Pazar Yerlerinde Tartı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Pazar Yerlerinde Tartı Denetimlerini Sıklaştırdı

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Pazar Yerlerinde Tartı Denetimlerini Sıklaştırdı

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde yaptığı çalışmalarla tartı aletlerinin yasal standartlara uygun olup olmadığını inceleyerek hem tüketicilerin hem de satıcıların haklarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

23.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde sürdürülen denetimlerde pazar esnafının kullandığı tartı aletlerinin hassasiyeti ve doğruluğu titizlikle kontrol edildi.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde yaptığı çalışmalarla tartı aletlerinin yasal standartlara uygun olup olmadığını inceleyerek hem tüketicilerin hem de satıcıların haklarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Adil bir alışveriş ortamı oluşturmak ve tüm esnafın yasal çerçeveler içinde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların alışveriş yaparken karşılaşabilecekleri olası sorunlar konusunda dikkatli olmaları ve herhangi bir haksızlık durumunda zabıta ekiplerine başvurmaları çağrısında bulunuldu. Denetimlerin yanı sıra, zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına, tartı aletlerinin düzenli olarak kalibre edilmesi ve bakımının yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Esnafın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin desteklenmesi, toplumda adil ve dürüst bir alışveriş kültürünün yaygınlaşması ve ticari düzenin korunması amacıyla yapılan denetimlerin hazırlanan program çerçevesinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Yanlış ölçüm uygulamaları, hem haksız kazanç sağlanmasına hem de tüketicilerin mağduriyetine yol açabilir. Bu yüzden, düzenli olarak yaptığımız denetimlerle, pazar alışverişlerinde şeffaflık ve güven sağlanması amaçlıyoruz. Bu noktada Nazillimizde esnaflık yapan pazarcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda kasıtlı olarak yapılan herhangi bir durumla karşılaşmadık" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin tartı denetim uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, çalışmaların devam ettirilmesi talebinde bulunarak zabıta ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Pazar Yerlerinde Tartı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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